Simona Izzo, Giovanni Scifoni e Valerio Scanu sono gli ospiti di Monica Setta a Generazione Z

Simona Izzo, Giovanni Scifoni e Valerio Scanu sono gli ospiti della nuova puntata di “Generazione Z”, il programma condotto da Monica Setta, in onda martedì 3 maggio, alle ore 00.20, su Rai 2 e RaiPlay.

L’attore e pompiere Marco Aceti, protagonista di “Lettera h”, film ispirato alla storia del mostro di Firenze e ora a teatro con “Quella piccola pazza cosa chiamata amore” di Lillo Petrolo, sarà protagonista del primo faccia a faccia.

L’amore al tempo del Covid e della guerra per la Generazione Z sarà al centro del dibattito che vedrà protagonista l’attore e regista Giovanni Scifoni insieme al panel di ragazzi, composto questa settimana da Giovanna Segreti Bruno (cantautore), il modello Valerio Menicucci, il violinista Morgan Bonci, la tiktoker Gloria Masci e gli studenti Ines Riahi, Giorgia Ferracci, Francesca Novelli e Andrea Quaranta.

Faccia a faccia con l’attrice Simona Izzo, che a Generazione Z racconterà alcune curiosità sulla sua vita familiare. Si parla di cyberbullismo nella storia della giovane studentessa Annina Dentini. Ne parlano in studio la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan e l’avvocato Andrea Catizzone.

Il cantante Valerio Scanu racconta per la prima volta la malattia del padre e la morte per Covid avvenuta da solo in un ospedale di Olbia nel dicembre 2020.