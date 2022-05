Monica Setta, “dinner in par condicio” al Parco dei Principi per festeggiare il 15esimo libro della giornalista

Monica Setta, da Matteo Salvini al ministro Bonetti fino a Matteo Colaninno, dinner in par condicio al Parco dei principi per festeggiare il libro numero 15 della giornalista e conduttrice di Uno mattina in famiglia e di Generazione Z (ieri il programma di Rai 2 ha sfiorato il 4 per cento, ndr) “Italia, domani” @railibriofficial.

Trenta amici che sono poi i protagonisti del libro che Monica Setta dedica al piano nazionale di ripresa e resilienza cercando di spiegarlo soprattutto ai ragazzi.

Nel libro già super venduto in libreria e sulle piattaforme digitali, la Setta intervista la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il ministro della Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta oltre al presidente dei giovani imprenditori nazionali di confindustria Riccardo di Stefano, la sindacalista della Uil Ivana Veronese e il numero uno degli imprenditori brindisini Gabriele Menotti Lippolis, già responsabile di Confindustria sud giovani.

Ma nel libro si parla molto del premier Mario Draghi con un capitolo ad hoc che raccoglie i pensieri del Presidente proprio sulle occasioni del PNRR per giovani e donne.

Tutti i dettagli nell’articolo dedicato