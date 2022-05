Molteni: ‘Federpol ha un ruolo importante e strategico per la sicurezza’

(Adnkronos) – “Federpol ha un ruolo importante e strategico per la sicurezza, non dimentichiamo il valore delle vigilanza privata”. A dirlo Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, in un videomessaggio al 65simo congresso nazionale Federpol. ”Il 12 aprile – prosegue – è stato deliberato il tesserino ministeriale di riconoscimento professionale dell’investigatore privato”.

Il sottosegretario, dal presidente nazionale Federpol, Luciano Tommaso Ponzi, ha ottenuto un riconoscimento “per l’attenzione dimostrata per la professione dell’investigatore privato, con il riconoscimento del tesserino ministeriale”.