Milano, busta con proiettili al presidente della Comunità ebraica

(Adnkronos) – Una busta con tre proiettili è stata recapitata a casa del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, che ieri si è recato alla polizia a sporgere denuncia. Nella lettera intimidatoria ci sarebbero stati solo i proiettili: per ora, non è chiaro a cosa sia legata la minaccia, né al momento c’è stata alcuna rivendicazione. Il pm dell’antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, ha aperto un’inchiesta per minacce aggravate e detenzione di munizioni per armi. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di risalire al mittente.

A Meghnagi è arrivata la solidarietà del leader della Lega, Matteo Salvini: “Nessuno spazio a fanatici e violenti. Un abbraccio affettuoso a Meghnagi e a tutta la sua comunità”. Solidale con lui anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha parlato di un gesto “grave e vile”. Dello stesso avviso Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda: “Non sono accettabili questi attacchi vili e questa atmosfera intorno alla Comunità preoccupa. Non bisogna abbassare l’attenzione: ci auguriamo che i responsabili siano presto presi e assicurati alla giustizia”.

Dalla Comunità ebraica di Roma l’abbraccio della presidente Ruth Dureghello: “Voglio esprimere la mia solidarietà e quella della Comunità ebraica di Roma all’amico Walker Meghnagi per le minacce di morte ricevute. È un atto grave su cui sono certa verrà fatta piena luce e saranno individuati i responsabili. Resta comunque un segnale pericoloso e preoccupante su cui dovremmo interrogarci tutti. Non si deve arretrare di fronte alle minacce e sono convinta che Walker saprà reagire con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto”.