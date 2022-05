MGTS crea il primo marketplace di dati specializzato nel settore degli equipaggiamenti per veicoli e della mobilità individuale, con l’appoggio della tecnologia Dawex Data Exchange

MGTS, punto di riferimento e centro del commercio internazionale di Mobivia, svela il suo marketplace dei dati il cui obiettivo è centralizzare le informazioni del settore equipaggiamenti automotive e mobilità individuale

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, leader tecnologico nel settore delle piattaforme per lo scambio dei dati, data marketplace e data hub, svela il Data Marketplace di MGTS, il primo marketplace dei dati non personali in ambito di equipaggiamenti automotive (distribuzione, vendita, uso, usura, manutenzione e accessori) e, più globalmente, della mobilità individuale. Il marketplace dei dati di MGTS si è posto l’obiettivo di riunire tutti gli acquirenti e osservatori della mobilità individuale di oggi e domani per permettere agli utenti di apprendere, anticipare e innovare in questo settore in fase di cambiamento.





Presente in 18 Paesi, con 2.000 punti di contatto per i clienti sotto l’insegna della manutenzione e dell’equipaggiamento di veicoli multimarca Midas, Norauto e ATU, Mobivia è il leader del suo settore con oltre 50 milioni di clienti all’anno e 50 anni di storia.

“Dawex ci ha portato la soluzione tecnologica per monetizzare e generare valore con i dati, nostri e dei nostri partner, creando una piattaforma di scambio dati potente, efficiente, sicura e facile da usare”, ha spiegato Ludovic Codeluppi, International Product Leader presso MGTS.

Il Data Marketplace di MGTS si appoggia alla tecnologia Dawex Data Exchange per agevolare la ripresa, la centralizzazione, la distribuzione, lo scambio e la monetizzazione dei dati non personali in questo settore. I diversi attori del mercato conservano il controllo dei loro dati, e decidono liberamente con chi condividerli e per quali destinazioni d’uso, in un ambiente che garantisce sicurezza e tracciabilità. Forte dell’esperienza professionale e delle competenze giuridiche di Dawex, il marketplace dei dati di MGTS risponde alle esigenze di regolamentazione europee e internazionali, cogliendo appieno lo spirito del futuro Data Act.

“In meno di un anno, MGTS ha intessuto solide relazioni con imprese esterne al nostro ecosistema immediato, grazie alla rete di Dawex”, ha aggiunto Ludovic Codeluppi. “La circolazione e la commercializzazione dei dati tra le parti interessate avrà un ruolo essenziale nello sviluppo di nuovi modelli di business”.

La tecnologia di Dawex permette a MGTS di orchestrare e animare un vasto ecosistema di dati nel settore degli equipaggiamenti automotive e della mobilità. Offre agli stakeholder i mezzi per comprendere meglio e perfezionare la loro user experience, di accrescere la produttività e l’efficacia e promuovere l’innovazione. Questa implementazione di MGTS è un’ulteriore dimostrazione della leadership tecnologica di Dawex, una testimonianza della sua solida architettura di riferimento.

“Lo scambio dei dati è diventato una sfida importante in fatto di competitività delle imprese e sovranità economica”, ha commentato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. “Organizzare la circolazione e la monetizzazione dei dati all’interno di un ecosistema è oramai indispensabile per i player della distribuzione”.

A proposito di Dawex

In un’economia in cui i dati sono divenuti un prodotto dal potenziale illimitato, dotati di un valore intrinseco e fonte di nuovi redditi, la tecnologia Dawex consente alle imprese di creare nuovi ecosistemi attorno alle piattaforme per lo scambio dei dati, in conformità ai requisiti di legge e alle sfide poste dalle esigenze di tracciabilità e sicurezza. Dawex è il leader tecnologico nel settore delle piattaforme per lo scambio dei dati, data marketplace e data hub per orchestrare l’approvvigionamento, la distribuzione e lo scambio dei dati. Riconosciuta “Technology Pioneer” dal World Economic Forum, Dawex è membro attivo di Gaia-X. Fondata nel 2015, Dawex è una società francese che ha ampliato le sue attività commerciali in Europa, Asia, Stati Uniti e Medio Oriente.

