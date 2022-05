Mercedes-AMG C63: in arrivo la rivoluzionaria nuova generazione

Entro fine anno sarà svelata la prossima Mercedes-AMG C63, modello ‘alter ego’ in chiave sportiva della nuova Mercedes-Benz Classe C. Tra le novità figurerà la tecnologia E-Performance, in quanto sarà dotata della propulsione ibrida Plug-In Hybrid.

Infatti, la nuova Mercedes-AMG C63 sarà equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri, lo stesso della compatta A45S, ma potenziato fino a 476 CV grazie anche alla tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida Mild Hybrid. Inoltre, è previsto l’abbinamento con il propulsore elettrico EQ Power+ da 204 CV di potenza.

Quindi, la futura Mercedes-AMG C63 potrà contare sulla potenza complessiva di 680 CV, nonché sulla coppia massima di 750 Nm. In arrivo sul mercato europeo nel corso del 2023, sarà disponibile nelle varianti berlina e station wagon. Successivamente, sarà affiancata anche dall’inedita sportiva Mercedes-AMG CLE.