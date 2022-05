Margiotta (Confsal): “Lavoratori e imprenditori insieme per ripresa economica”

(Adnkronos) – “Noi abbiamo delle grandi questioni, quali quella dei salari che sono bassi e quella del costo del lavoro che è molto alto. Le due problematiche si riverberano reciprocamente. Per cui lavoratori e rappresentanti dei lavoratori, insieme ai rappresentanti degli imprenditori, devono combattere uniti per questi obiettivi, cioè ridurre la pressione fiscale sui salari e ridurre il costo del lavoro per la ripresa economica”. Lo ha detto Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, a Napoli per la manifestazione del Primo Maggio organizzata dalla confederazione dei sindacati autonomi in piazza del Plebiscito.

“Siamo qui ancora una volta per rilanciare la centralità del lavoro e richiamare l’attenzione sulle grandi questioni che attanagliano il mondo del lavoro: Mezzogiorno, scarso sviluppo, la questione giovanile e la drammatica piaga delle morti bianche sul lavoro”. “Questa piazza – ha spiegato Margiotta – è un po’ il centro di Napoli, che a sua volta è l’epicentro della questione meridionale, che è la grande questione atavica, perché come ci rendiamo conto dai dati del Pil e dell’occupazione purtroppo il divario con il Nord non diminuisce”.