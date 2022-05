Made in Sud: la puntata del 9 maggio

Risate, musica e divertimento: tutto pronto per una nuova puntata di Made in Sud, lo show comico di Rai2 in onda stasera, lunedì 9 maggio alle 21.20 in diretta dall’Auditorium della Rai di Napoli.

Questa sera non ci sarà Lorella Boccia causa positività al Covid, ma sarà presente in collegamento.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Ospite di questa settimana: Enzo Dong il rapper napoletano classe 1990 nato e cresciuto tra le periferie di Scampia e Piscinola e reso celebre da brani come “Higuain” e “Secondigliano Regna”. Tra gli artisti in scena anche Paolo Caiazzo e una crew di artisti provenienti da Puglia, Calabria, Lazio, Sicilia e naturalmente la Campania per una serata arricchita da momenti musicali e balletti con le coreografie firmate da Fabrizio Mainini. Le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri che ha curato e scritto anche la sigla del programma cantata da Edoardo Bennato, Franco Ricciardi, Rocco Hunt e Clementino.