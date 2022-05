M5S, Spadafora: “Paghiamo deficit politico di Conte, temo voglia sfilarsi dal governo”

(Adnkronos) – Conte? “Credo che lui abbia un deficit politico che noi stiamo pagando in maniera molto forte, cioè la sua popolarità, che è indubbia, non riesce a colmare un deficit politico, un deficit politico è quella capacità di costruire il nuovo partito, il nuovo corso. Credo anche che molti di noi abbiano la percezione che Conte voglia accompagnare all’uscita tante persone”. Lo dice il deputato M5S Vincenzo Spadafora nella registrazione della puntata di ‘In onda’ che verrà trasmessa stasera su La7. Il leader pentastellato vuole la scissione? “A volte ho questa sensazione, non lo posso negare”, prosegue l’ex ministro dello Sport. E a chi gli chiede se esista il rischio che Conte voglia sfilarsi dalla maggioranza, Spadafora risponde: “Mi pare di sì, alla fine poi l’incidente è sempre dietro l’angolo e sembra che l’incidente ce lo stiamo un po’ cercando”.