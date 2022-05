Luna di miele negli Stati Uniti: 5 consigli pratici

Il matrimonio è finito e ora è il momento del vero relax! Sia che si stia pianificando una vacanza romantica in un luogo tropicale o che si voglia trascorrere la luna di miele esplorando posti selvaggi, gli Stati Uniti sono la meta perfetta per una luna di miele da sogno. Infatti, ci sono moltissimi posti da vedere ne nuovo mondo, come le Cascate del Niagara o New Orleans, Savannah o Seattle, forse Nashville o Austin. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tuttavia, l’organizzazione della luna di miele negli Stati Uniti può essere impegnativa, in questo articolo sono raccolti 5 consigli pratici per l’organizzazione del viaggio perfetto.

1. Scegliere un resort più piccolo

Mentre la maggior parte delle destinazioni negli Stati Uniti per la luna di miele sono piene di resort all-inclusive di prim’ordine, il modo migliore per vivere il viaggio di nozze in modo autentico e unico è avventurarsi fuori dalle mura del resort o dell’albergo. Per questo motivo, soggiornare in un resort più piccolo permette di essere circondata dalla bellezza, ma dando maggiori opportunità per esplorare il circondario e vivere gli States nella loro autenticità.

2. Gemme nascoste

Il modo migliore per trovare gemme nascoste durante il viaggio di nozze negli Stati Uniti è solo uno: ricercare il più possibile. La maggior parte dei luoghi ha una serie di tappe estremamente turistiche ma grazie ai blog o i siti di viaggio locali è possibile trovare piccole chicche segrete per vivere dei momenti unici. Turisanda propone una serie di pacchetti per scoprire delle mete insolite negli Stati Uniti. In questo modo è possibile anche scoprire le migliori offerte locali disponibili.

3.Esperienze avventurose in giro per gli USA

È giusto godersi un po’ di relax durante la propria luna di miele. Dopotutto lo stress dell’organizzazione deve essere ripagato con la giusta dose di riposo. Tuttavia, è importante non rinunciare anche a un po’ di avventura. Musei locali, venditori di cibo di strada, gallerie d’arte e siti di interesse storico e spettacoli della natura sono disseminati per tutti gli Stati Uniti, in attesa di essere esplorati. La parte migliore del viaggio è immergersi in una nuova cultura; quindi, occorre uscire dalla zona di comfort e ricordarsi di vivere una luna di miele memorabile!

4. Il tempismo è tutto

Scegliere il periodo giusto per viaggiare negli Stati Uniti è fondamentale. Essendo il territorio molto esteso, infatti, ha un’ampia varietà di climi e condizione meteo. Per questo se non ci si informa bene prima si rischia di prenotare per la stagione delle piogge o quella degli uragani.

5. Decidere un budget

Il matrimonio porta tantissime spese, per questo motivo il budget per la luna di miele andrebbe deciso prima. Viaggiando per gli Stati Uniti bisogna tener conto di un sacco di costi extra, come l’assicurazione sanitaria e il costo del biglietto aereo. Per questo motivo, occorre decidere un budget e adattare l’itinerario alle tue aspettative di spesa. In questo modo è possibile evitare brutte sorprese e godersi tranquillamente il proprio viaggio di nozze.