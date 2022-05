Lula contro Zelensky: “Non ha negoziato abbastanza, in tv mattina e sera”

(Adnkronos) – L’ex presidente del Brasile Inacio Lula da Silva critica il presidente ucraino Volodymir Zelensky per lo “spettacolo” di cui è protagonista, accusandolo di non aver negoziato a sufficienza. Ma punta anche il dito contro Stati Uniti e Unione europea che accusa di aver fomentato il conflitto.

“Non conosco personalmente il presidente dell’Ucraina. Ma il suo comportamento è un po’ strano. Sembra essere parte dello spettacolo. È in televisione mattina, mezzogiorno e sera. È al parlamento del Regno Unito, al parlamento tedesco, al parlamento francese, italiano, come se fosse impegnato in una campagna politica. Dovrebbe essere al tavolo delle trattative”, ha rimproverato Lula in un’intervista al ‘Time’.

Lula è stato particolarmente critico nei confronti di Zelenski, che ha accusato di volere la guerra, poiché altrimenti, ha detto, “avrebbe negoziato un po’ di più”. L’ex presidente brasiliano ha ricordato che “i colloqui sono stati pochissimi” e che “se si vuole la pace bisogna avere pazienza”.

“Potevano sedersi a un tavolo delle trattative per dieci, quindici, venti giorni, un mese intero, cercando di trovare una soluzione. Credo che il dialogo funzioni solo quando viene preso sul serio”, ha sottolineato Lula. In questo senso, Lula denuncia che “nessuno” sta aiutando a porre fine al conflitto. Zelensky “è responsabile” quanto il presidente russo Vladimir Putin. “In guerra non c’è un solo colpevole”, ha detto. “Saddam Hussein era colpevole quanto Bush perché Saddam Hussein avrebbe potuto dire: ‘Puoi venire qui a controllare e io dimostrerò di non avere armi di distruzione di massa’, ma ha mentito al suo popolo E ora, questo presidente dell’Ucraina avrebbe potuto dire: “Dai, smettiamola di parlare di questa questione della Nato, dell’adesione all’UE per un po’. Prima parliamo un po’ di più'”.

“Putin non avrebbe dovuto invadere l’Ucraina. Ma non è solo Putin la colpa. Anche gli Stati Uniti e l’Ue sono responsabili. Qual è stato il motivo dell’invasione dell’Ucraina? Nato? Quindi gli Stati Uniti e l’Europa avrebbero dovuto dire: “L’Ucraina non entrerà a far parte della Nato”. Ciò avrebbe risolto il problema”.

In tal senso, ha sottolineato che gli Stati Uniti e l’Europa hanno incoraggiato il confronto sostenendo le aspirazioni dell’Ucraina di aderire alla Nato e all’Ue, sapendo che questo avrebbe peggiorato le cose. “Gli europei avrebbero potuto dire: ‘Ora non è il momento per l’adesione dell’Ucraina all’Ue, aspetteremo'”, ha affermato.