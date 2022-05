Linea Verde Link: la puntata del 21 maggio

È la Toscana la protagonista dell’ultima puntata di “Linea Verde Link”, in onda sabato 21 maggio alle 12 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Fabio Gallo e Greta Mauro vanno alla scoperta della provincia pisana. Al centro del racconto la sostenibilità e l’innovazione, con la narrazione di un cane robot utilizzato per monitorare gli habitat naturali, del progetto del Cnr di riutilizzo dei fanghi dragati recuperati nel fiume Arno e della ricerca da parte dell’Università di Pisa per codificare la ricetta del “pane della salute”. Spazio, inoltre, alla geotermia e a un modello di gestione del territorio capace di trasformare una necessità in opportunità per tutta la comunità.

A conclusione della puntata, l’immancabile appuntamento con lo spazio riservato a Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per parlare, ancora una volta, di innovazione e sostenibilità. Perché si può – e si deve – riflettere sempre sorridendo.