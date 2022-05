Linea Verde Life: la puntata del 7 maggio

Nella nuova puntata di Linea Verde Life, sabato 7 maggio alle 12.30 su Rai 1, si farà tappa ad Asti.

Marcello Masi e Daniela Ferolla condurranno alla scoperta del territorio astigiano tra innovazione e sostenibilità. Un viaggio che partirà dall’economia circolare, con il tema del riuso delle vinacce in campo cosmetico, passa attraverso attività d’eccellenza come l’antica arte dell’arazzeria e l’affascinante mestiere del bottaio e ci porterà a scoprire un trekking insolito.

La città astigiana è anche terra natia di ingegno, con un ferrociclo per rotaie, e di velocità con lo sportivo che raggiunge i 130 km/h in bicicletta grazie al contributo di ricerca del team del Politecnico di Torino. Non mancherà il racconto delle sublimi espressioni enogastronomiche del territorio.