Linea Verde: la puntata a Policoro e piana di Metaponto (8 maggio)

Omaggi di “Linea Verde” alle mamme italiane con una puntata speciale realizzata in Basilicata, fra il mare di Policoro, la piana di Metaponto e le colline in provincia di Matera, in onda domenica 8 maggio alle 12.20 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Ospiti d’eccezione le signore Grazia e Maria, rispettivamente mamme di Beppe Convertini e di Peppone, pronte a svelarci qualche inedito dei due conduttori da piccoli.

Ma non solo: ad impreziosire la puntata, interverranno anche il celebre attore comico lucano Dino Paradiso, il gruppo musicale Krikka Reggae e la pasticcera Sara Brancaccio, alle prese con una succulenta torta di fragole dedicata alle mamme italiane.

Beppe Convertini visiterà l’oasi WWF di Policoro Herakleia con i suoi progetti naturalistici e di conservazione, le locali e ricchissime piantagioni di fragole e l’antico Castello di San Basilio situato nelle campagne di Pisticci.

Mentre Peppone incrocerà la transumanza delle vacche podoliche, visiterà il tradizionale borgo di Montalbano Ionico e racconterà nelle vie di Bernalda, insieme all’amico Dino Paradiso, vizi e virtù della gente di Lucania.

Sulle note della Krikka Reggae, il gruppo si ritroverà al gran completo per il finale della puntata, con Beppe e Peppone che regaleranno alle rispettive mamme l’Azalea della Ricerca AIRC.