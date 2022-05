Linea Blu: la puntata del 14 maggio

Torna sabato 14 maggio alle 15.15 su Rai 1 Linea blu, con una puntata dedicata a un mare speciale, affascinante e suggestivo, il “mare a quadretti” delle risaie del Piemonte.

Le anticipazioni della puntata

Donatella Bianchi racconterà il Po, che sta vivendo un momento difficile causato dall’estrema siccità di quest’anno. La trasmissione farà vedere il mondo del grande fiume, habitat straordinario per molti animali.

Poi il canale Cavour, che dall’Ottocento garantisce l’acqua per le risaie. Un’opera di ingegneria straordinaria che è anche un’importante testimonianza storica dell’epoca.

Nelle risaie allagate, che caratterizzano e rendono unico questo paesaggio, si andrà alla scoperta dei piccoli abitanti, dal gambero che arriva dagli Stati Uniti al pesciolino arrivato dall’Oriente.

Le telecamere di Lineablu entreranno in un’oasi naturale, circondata dalle risaie, una vera e propria isola dove nidificano centinaia di uccelli acquatici. Infine, in una cascina che racconta secoli di storia, due mondine prepareranno un risotto, piatto tipico di queste zone, dominate in primavera dal “mare a quadretti”.

L’esplorazione del Po termina infine con Fabio Gallo nei magici paesaggi del Delta.