Le tracce dell’artista musicale Nicola Venturi spopolano sul web

Sono uscite su tutte le piattafrome: Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Pandora, iHeartRadio, Google Play Musi. Le tracce dell’artista Nicola Venturi stanno conquistando il web.

“Per quanto riguarda Call me abbiamo campionato il suono di un telefono che compone il mio numero di telefono e da li modificaste le onde sonore abbiamo ottenuto il beat”, racconta Venturi parlando di uno dei brani. Oltre a “Call me”, ci sono: “Chic in beat”, “MoVerse” e Sufayr”. Si tratta dei brani che sono usciti sulle varie piattaforme.

Nicola Venturi è un’artista musicale molto forte, che ha mosso i suoi passi nel mondo della musica grazie ad una passione nata quando era giovanissimo. Bergamasco doc, si sta facendo conoscere ovunque come dj e producer. Sicuramente, si tratta di un camaleontico artista, tra i producer più promettenti in circolazione, con influenze sonore vicine a Bon Sinclair e alla nuova vibes presente sul mercato discografico internazionale, vanta numerose collaborazioni con artisti internazionali, producendo numerosi remix e produzioni. Il suo sogno?

Il suo obiettivo? “Suonare in italia e in Europa, arrivando a Ibiza”, dice. Mentre il suo sogno resta uno: viaggiare il mondo portando la mia musica.