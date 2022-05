Le squadre più in forma nella volata finale in Serie A

Questo pazzo campionato sta regalando tantissime emozioni e altissimi livelli di tensione agonistica, gli stadi si riempiono di tifosi che vogliono dare supporto alle squadre nelle ultime gare e né scudetto né retrocessione sono ancora stati decisi dalla classifica, anche se siamo ormai agli sgoccioli.

La Salernitana al top nelle ultime 5 gare di campionato

Le scommesse Serie A ormai danno come favorita la Salernitana alla luce dei 13 punti messi in cassaforte nelle ultime 5 gare. Il filotto reale comprende le vittorie contro Sampdoria, Udinese, Fiorentina e Venezia più il pareggio contro l’Atalanta che ha proiettato i Campani nella zona salvezza.

La Juventus è la squadra più in forma nel girone di ritorno

Le promozioni di Betfair quotavano la Juventus anche come probabile sfidante nella corsa scudetto fino a qualche settimana fa e poteva ancora farcela prima della sconfitta contro l’Inter. Nonostante sia destinata al quarto posto, la Juventus è la migliore squadra per stato di forma nelle ultime 20 gare con 12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Soltanto il Milan è riuscito a racimolare 42 punti a pari merito dei Bianconeri, che hanno avuto una media da scudetto in queste gare prese in considerazione.

L’Empoli e la Lazio sono le migliori squadre a trazione Over 5.5

In entrambe le situazioni c’entra Sarri che è stato o è allenatore di queste due squadre. In campionato l’Empoli ha realizzato ben 7 Over 5.5 su 36 gare e la Lazio si difende bene con 4 gare terminate con questo simbolo statistico. I Toscani sono anche la squadra che ha terminato più gare in Over 4.5, ben 11 su 36, in poche parole quando giocano Empoli o Lazio, lo spettacolo è assicurato e si prevedono valanghe di gol.

L’Inter è la squadra più forte in casa nel girone di ritorno

Nel girone di ritorno contando le gare casalinghe dei Nerazzurri, il bottino è di 42 punti con 13 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte a San Siro. I Nerazzurri accelerano e tentano gli ultimi colpi per cercare di strappare lo scudetto ai cugini Rossoneri, nelle ultime venti gare casalinghe il reparto offensivo ha segnato 45 reti in 18 gare.

Il Milan ha messo in cassaforte 40 punti in trasferta nelle ultime 17 gare

Con 12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, il Milan si candida come migliore squadra del campionato nelle gare in trasferta, anche se segna poco, il Diavolo sta riuscendo a ottenere l’ennesimo scudetto procedendo a piccoli passi. Il Milan domina la classifica del migliore stato di forma in trasferta con 40 punti in 17 gare, oltre al campionato.

La Roma possiede un ottimo stato di forma nelle ultime 10 gare

Con 19 punti messi in cassaforte grazie alle 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, la Roma è la quarta squadra più in forma del campionato nelle ultime 10 gare. Anche se in campionato ha fallito l’obiettivo Champions, la finale di Conference League è un ottimo risultato per il primo anno di panchina dello Special One.