Le Iene: la puntata del 18 maggio

Mercoledì 18 maggio,in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, lo show condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.Tra gli ospiti della puntata il cantautore Marco Mengoni.

Dopo il servizio andato in onda la settimana scorsa con gli interventi dei giornalisti Enrico Mentana e Paolo Del Debbio, continua l’approfondimento di Gaetano Pecoraro sul tema talk show, informazione e politica, con nuove interviste ai conduttori delle trasmissioni di informazione presenti nei palinsesti. Giuseppe Brindisi, Veronica Gentili, Massimo Giletti, Mario Giordano, Massimo Gramellini, Gianluigi Nuzzi, David Parenzo e Nicola Porro rispondono sull’“intromissione”, per alcuni di loro insistente, della politica nella televisione italiana e a domande dell’inviato quali: “I talk che vediamo tutti i giorni in tv sono fatti bene o andrebbero riformati come sostiene il comitato di vigilanza Rai?”

Alice Martinelli prova a capire di più sulla polemica sorta a seguito delle affermazioni del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’assessore alle Pari Opportunità alla Regione Veneto Elena Donazzan, rispetto alle dichiarazioni pubbliche rese sul caso delle presunte molestie durante l’adunata degli Alpini a Rimini.