Lancia Ypsilon: allo studio la versione sportiva HF

La Lancia Ypsilon riporterà in auge la storica sigla HF, per la versione sportiva prodotta in serie limitata. Sotto al cofano dovrebbe essere alloggiato il motore a benzina 1.4 T-Jet da 165 CV di potenza, condiviso con la Abarth 595.

Tuttavia, non è escluso che l’inedita Lancia Ypsilon HF possa essere proposta anche nella più sportiva declinazione Martini Racing, con il propulsore a benzina 1.4 T-Jet da 180 CV di potenza della Abarth 695. Inoltre, sarebbe allo studio anche la nuova generazione.

Infatti, nel 2024 debutterà la futura Lancia Ypsilon che, esteticamente, rappresenterà la gemella della Peugeot 208. Inizialmente, la sportiva Ypsilon HF sarà equipaggiata con la motorizzazione a benzina 1.6 PureTech da 200 CV di potenza della Peugeot 508 PSE, tra l’altro dotata della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Successivamente, invece, sarà disponibile nella configurazione a propulsione elettrica da 215 CV di potenza.