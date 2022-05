L’alimentazione come fulcro essenziale dello stato di benessere dei nostri amici pelosi

Un cane ci rende felici e fa parte, a tutti gli effetti, della nostra famiglia, come un figlio, ma presuppone anche una grossa responsabilità. Infatti il suo benessere dipenderà da noi, dal nostro comportamento e dalle nostre abitudini, che se sane, contribuiranno in maniera decisiva sulla sua vita e sul mantenimento di essa.

L’alimentazione riveste un ruolo fondamentale, per cui se adeguata aiuterà ad incrementare lo stato di benessere del proprio amico peloso; al contrario, arrecherà problematiche di salute, talvolta anche gravi. L’alimentazione dei cani è uno dei punti decisivi per contribuire al loro stato di benessere psico – fisico.

Uno dei passaggi da sottolineare fa riferimento al fatto che la dieta del cane deve essere progettata in base alle diverse esigenze del cane, che cambiano in base a razza, età, taglia e condizioni di salute. Non bisogna sminuire l’importanza di una corretta alimentazione per cani e, soprattutto, è consigliabile non improvvisare il loro menù. Non devono assolutamente mangiare qualsiasi cosa, in quanto possiedono esigenze diverse.

Per quanto concerne le quantità dei pasti, queste sono dettate dalla loro taglia e dal loro stile di vita. Ad esempio, un cane sedentario ha meno possibilità di consumare le calorie acquisite attraverso il cibo, quindi si dovrà prestare molta attenzione alle dosi di cibo che gli forniamo. Al contrario di quanto si creda, maggiormente è piccola la taglia del cane, maggiore sarà il metabolismo.

I cani di taglia grande detengono un metabolismo basso, per cui la relazione tra cibo e peso corporeo deve essere ridotta. Il numero di pasti dipende dall’età e dalla condizione del cane, per cui bisogna prestare attenzione a tanti aspetti che spesso non si considerano. Un cucciolo di cane necessita di circa cinque spuntini al giorno, così come avviene per i cani femmina in gravidanza o allattamento.

Discorso diverso riguarda i cani anziani, che possono avere diverse patologie, come quelle cardiache, per cui un equilibrio alimentare è necessario, così come risulterà importante ridurre le porzioni di cibo, fornendo loro solo cibi altamente naturali e sani.

Il noto brand nel settore food Amusi, propone cibi con all’interno tutti i nutrienti necessari, proteine nobili e minerali, che contribuiscono al mantenimento di un ottimo stato di salute del proprio animale. Propone crocchette per cani in base ad ogni singola esigenza, taglia, peso ed eventuali intolleranze del cane. Presta, inoltre, attenzione ad ogni singolo ingrediente, non adoperando scarti di cibo, o ingredienti di cui non si conosce la provenienza.