La ricerca condotta presso il Charité-Universitätsmedizin Hospital di Berlino conferma che HeiQ Synbio aiuta a ridurre la resistenza antibiotica e le infezioni associate all’assistenza sanitaria

(Adnkronos) – ZURIGO, 4 maggio 2022 /PRNewswire/ — Uno studio[1]pubblicato di recente, condotto presso il Charité-Universitätsmedizin Hospital di Berlino conferma che la pulizia con detergenti HeiQ Synbio crea un microbioma superficiale che riduce significativamente i geni della resistenza antimicrobica relativi alle infezioni associate all’assistenza sanitaria.

Studi precedenti condotti in ospedali belgi e italiani hanno dimostrato che la pulizia synbiotica è una nuova promettente tecnologia per le strutture sanitarie (Caselli E, et.al[2]). Un nuovo studio condotto presso il rinomato Charité-Universitätsmedizin Hospital di Berlino (Charité, Berlino) ha esaminato e confrontato gli effetti delle diverse strategie di pulizia e disinfezione sul microbioma delle superfici in ambiente clinico. Tre trattamenti delle superfici (disinfettante Incidin Pro ECOLAB , detergente Brial Top ECOLAB e detergenti synbiotici HeiQ Synbio) sono stati applicati in sequenza in nove stanze di pazienti indipendenti in un reparto neurologico (Charité, Berlino). Il campionamento settimanale di diverse superfici ha dimostrato che la pulizia synbiotica è un nuovo metodo superiore nella gestione dell’igiene ospedaliera e ha confermato i risultati precedenti di Caselli et.al.[3-6], dove i detergenti HeiQ Synbio hanno ridotto la resistenza antimicrobica sulle superfici ospedaliere fino al 99,9%, ridotto l’incidenza delle infezioni associate all’assistenza sanitaria fino al 52% e ridotto i costi derivanti dalle infezioni associate all’assistenza sanitaria fino al 75%. Questi risultati sono rivoluzionari e inducono un cambiamento di mentalità nelle strategie di controllo delle infezioni ospedaliere.

Lo studio completo di Charité Berlino è disponibile qui e l’11 maggio 2022 verrà fatta una presentazione dettagliata durante un seminario presso Interclean 2022 ad Amsterdam, NL.

HeiQ risponde al crescente interesse dei consumatori per la salute, l’igiene e la sicurezza con una tecnologia sostenibile

In seguito alla sua acquisizione di Chrisal, una società di biotecnologia che dispone di tecnologia brevettata probiotica e synbiotica, HeiQ, il creatore IP svizzero nonché consolidato marchio globale di innovazione dei materiali, ha recentemente lanciato la sua nuova gamma di detergenti HeiQ Synbio presentati qui. HeiQ Synbio utilizza la synbiotica, la sintesi unica di pre- e probiotici, per migliorare in modo sostenibile i microbiomi per le persone, gli animali da compagnia e l’ambiente.

Microbiologo, nonché creatore innovativo della tecnologia HeiQ Synbio, il dott. Robin Temmerman, CEO di HeiQ Chrisal, ha commentato: “Nella ricerca di una pulizia perfetta, le persone utilizzano antibiotici, disinfettanti e biocidi da troppo tempo e in quantità eccessive, il che può portare a microorganismi resistenti, i cosiddetti “superbatteri”, che rappresentano un enorme problema negli ospedali. L’ispirazione per la creazione di prodotti per la pulizia synbiotica in HeiQ Chrisal affondava le radici nella nostra convinzione che la synbiotica sia l’unica soluzione realmente sostenibile ed efficace per mantenere un’eccezionale pulizia e ridurre la resistenza antimicrobica. I detergenti synbiotici vengono utilizzati da10 anni negli ospedali contribuendo a ridurre il tasso di infezione. Oggi, più di 50 ospedali in Europa utilizzano per la pulizia i prodotti HeiQ Synbio”.

Seminario HeiQ sui Detergenti Synbiotici e le Infezioni Associate all’Assistenza Sanitaria presso Interclean

HeiQ terrà un seminario che metterà in evidenza la spettacolare efficacia della pulizia synbiotica nelle strutture sanitarie. Un gruppo di esperti illustrerà la pulizia synbiotica: la tecnologia, i prodotti e le applicazioni, e presenterà i risultati dello studio condotto da Charité Berlino.

Relatori e argomenti:

Informazioni su HeiQ

HeiQ (LSE: HEIQ) è un innovatore IP svizzero nonché consolidato marchio globale nel campo dell’innovazione dei materiali e dei tessuti. Fondato nel 2005 come spin-off dello Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo (ETH) e quotato sul mercato principale della Borsa di Londra dal 2020, HeiQ si concentra sul miglioramento della vita di miliardi di persone in tutto il mondo aggiungendo igiene, comfort, protezione e sostenibilità ai prodotti di utilizzo quotidiano. HeiQ ha forti IPs che sono all’avanguardia nella tecnologia globale. Attivo in diversi mercati: tessile, tappeti, plastica antimicrobica, rivestimenti conduttivi, dispositivi medici, detergenti per la casa probiotici, cura personale e igiene ospedaliera, HeiQ ha creato alcune delle tecnologie più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni attualmente disponibili in questi mercati.

Partner di innovazione fidato per oltre 300 marchi globali e con una solida pipeline di ricerca e sviluppo, HeiQ ha vinto numerosi premi come il Swiss technology e il Swiss Environmental Award e ha acquisito una forte reputazione per l’ESG e l’effetto sostenibile downstream delle sue innovazioni. HeiQ ricerca nuove soluzioni per i partner, offre una maggiore produzione dai suoi stabilimenti in tutto il mondo e aiuta i partner con lanci go-to-market – puntando a portare i prodotti dai laboratori ai consumatori lab to consumer in pochi mesi. www.heiq.com



