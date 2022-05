La nutraceutica decolla grazie agli integratori, ecco dove e come acquistarli

Negli ultimi tempi la parola nutraceutica è sulla bocca di tutti, ma sappiamo davvero cosa significa e cosa indica? La parola è stata coniata nel secolo scorso, addirittura nel 1989, ma è solo ultimamente che è diventata molto in voga.

Nasce dalla fusione di nutrizione e farmaceutica ed indica la disciplina che si occupa di studiare i componenti ed i principi attivi presenti negli alimenti che sono “responsabili” dei buoni effetti sulla salute, con azione di prevenzione e trattamento delle malattie. Non si tratta di qualcosa di approssimativo ma di un aspetto che studia in modo rigoroso e scientifico come curarsi mangiando, potremmo dire.

E proprio perché c’è sempre di più attenzione per la salute, la forma fisica ed il benessere, la nutraceutica ha segnato un boom eccezionale, soprattutto ad opera degli integratori alimentari che affianco al veganesimo, ai cibi per l’infanzia, la carne sintetica e così via ha sortito un grande interesse, negli italiani e nei cittadini di tutto il mondo in generale.

Lo dicono i numeri redatti da Piazzetta Cuccia che per il 2020 hanno calcolato, per il mercato italiano, un valore di 4,8 miliardi di euro, di cui 3,8 miliardi rappresentato solo dagli integratori alimentari. Un successo inaudito nel nostro Paese che è senza dubbio leader in Europa per la produzione e la vendita.

