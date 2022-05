Kevin Sacchi, supera 1 milione di fans e il suo brand diventa un trend

Kevin Sacchi brinda al successo su Instagram con 1 milione di followers. Un grande tragurdo per un giovanissimo imprenditore che sta scalando ogni vetta. Per lui si tratta dell’ennesimo riconoscimento nel corso della sua carriera.

Ha studiato informatica diventando perito informatico, in età adolescenziale ha raccontato di aver avuto problemi di bullismo a causa di compagni di classe gelosi della sua carriera. Per questo si è impegnato maggiormente nei suoi obiettivi fino a riuscire ad emergere completamente. Non a caso la famosa la sua frase: “Haters Make Me Famous” – che in italiano significa: “Chi mi odia mi ha rende famoso”. Tutto questo, proprio perché invece di indebolirlo o scoraggiarlo il bullismo è una molla che lo motiva a far di più, ad oggi i suoi punti di forza sono la logica, la determinazione e di credere molto in se stesso.

Da questo avvenimento ha partecipato successivamente ad un Tour in italia chiamato “Stop al bullismo” per sensibilizzare queste tematica che ha vissuto in prima persona in collaborazione ai ragazzi del programma televisivo “Il Collegio”.

Chi è Kevin Sacchi?

Kevin Sacchi è un artista ed imprenditore italiano nato a Crema il 13 Novembre 1999.

All’anagrafe Kevin Francesco Maria Sacchi è riconosciuto per il suo talento artistico in tutto il mondo e per essere il primo ad aver creato brani elettronici con melodie arabe, manele,balcaniche in Italia. Kevin Sacchi è un’icona di successo affermata grazie al suo stile musicale, al suo brand e alla sua agenzia di comunicazione KS Digital Force che gli hanno permesso di essere nella top ten nel mondo.

Nella sua carriera non mancano tanti riconoscimenti. Nel 2016 Inizia il percorso sui social partecipando a sfilate e testimonial come fotomodello per numerosi marchi famosi.

Dal 2017 al 2018 viene chiamato a numerosi eventi come special guest per firma copie dei fans e diventa testimonial Italiano di Triller app internazionale rivale a tiktok posizionandosi nella classifica globale con persone dal calibro di Donald Trump , Miley Cyrus, Martin Garrix, Snoop Dogg e molti altri.

Nel 2019 Kevin Sacchi è premiato come miglior social media manager under 30 con la sua agenzia di comunicazione KS Digital Force con la quale ha gestito oltre 300 account social di aziende, imprenditori, vip, artisti e privati.

Nel 2020 Kevin Sacchi grazie ai social e la piattaforma Gofoundme raccoglie oltre 250.000€ da donare alla sua città di nascita: Crema , per aiutare i malati e l’intera popolazione alle spese mediche con la prima ondata di Covid-19 , la sindaca di Crema Stefania Bonaldi per questo lo ha premiato con una medaglia di riconoscimento da parte della conunità cremasca ( link: https://www.instagram.com/p/CDBO6rdK8AU )

Sempre nel 2020 fonda la prima figura digitale in tutto il mondo nel settore dei tatuaggi con il termine “INKFLUENCER” , Ink da inchiostro e Influencer per raccontare la storia dell’arte dei tatuaggi partecipando a convention di tattoo in Italia e all’estero, oggi il termine Inkfluencer è coniato ed utilizzato da numerose persone che fanno questo mestiere in tutto il mondo.

Nel 2021 Kevin Sacchi sfida i digital store musicali e inizia a pubblicare canzoni come: Mente Da Star , King Of Persia , Baby Bling e un album intero dal titolo: Mister Worldwide utilizzando per la prima volta melodie balcaniche in Italia , viene riconosciuto come il “Padre delle hit balcaniche” per aver importato un genere nuovo in Italia riuscendo a conquistare di fatto le prime posizioni nei digital store e superando le milioni di streams.

Nel 2022 annuncia la creazione di un suo nuovo brand ad immagine e somiglianza: “Kevin Sacchi Brand” , pronto a conquistare il mondo e affermare di essere un icona di successo, sono numerosi i vip che supportano il progetto da tutto il mondo come David Michigan con oltre 14 milioni di fans su instagram , Snejana Onopka oltre 5 milioni di fans , Alireza Kohany con oltre 5 milioni di fans e molti altri.