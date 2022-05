Jacuzzi® sostiene la sfida creativa di Foodies’ Challenge

(Adnkronos) –

Milano, 19 maggio 2022 – Punto di riferimento nel settore spa, idromassaggio e arredobagno con oltre 700 brevetti all’attivo, Jacuzzi® è anche quest’anno mecenate di Foodies’ Challenge, il contest ideato da Nicola Sardano nel 2015 che pone a confronto squadre composte da chef e progettisti, protagonisti nei loro settori, invitati a realizzare il connubio tra sapori e stile.

L’azienda sostiene così l’essenza stessa del design anche al di fuori del settore in cui opera, promuovendo la passione per la creatività, lo stile e l’eleganza, indipendentemente dal luogo e dal contesto in cui questi valori si manifestino o vengano espressi.

Giunto alla 4a edizione, Foodies’ Challenge invita diverse squadre, composte da uno chef ed un progettista, a elaborare un piatto: nascono così veri e propri progetti di cibo, frutto dell’interazione tra competenze e professionalità complementari. Dopo la sfida sulla sostenibilità con il recupero del bosco alpino, il tema di questa edizione trarrà ispirazione dall’opera di Dante Alighieri “il Convivio”, richiamando così la contaminazione tra competenze riscontrabile sedendosi a tavola attorno a un piatto. Il cibo, pertanto, diventerà ambasciatore di conoscenza -materie, tecniche, forme e messaggi- dando forma ad un vero confronto tra modi e stili differenti di progettazione.

“Un’iniziativa che sposa i principi della progettazione, del design e dell’innovazione, declinandoli in una disciplina -l’arte della cucina- che apparentemente ha poco a che fare con l’arredamento in senso stretto, ma che condivide con questo le doti di creatività, inventiva e buon gusto necessari per comunicare con stile ed eleganza: gli stessi valori che -assieme al culto del benessere- costituiscono l’essenza stessa della mission di Jacuzzi®”, ha affermato Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager EMEA & Asia.

Foodies’ Challenge presenterà i nuovi team il giorno 24 maggio 2022 alle ore 18:30 presso lo showroom Cosentino City, Milano, Piazza Fontana, 6. La partecipazione all’evento è su invito. Per votare e far vincere il progetto preferito, visitare www.foodieschallenge.it/sito/

A proposito di Jacuzzi®:



Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi EMEA è’ parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore hospitality.

Per informazioni alla Stampa:



ADNKRONOS Comunicazione Jacuzzi Europe

Alessio Masi – alessio.masi@adnkronos.com



Mob. 3425155458

Informazioni al pubblico:



Jacuzzi Europe



www.jacuzzi.com

info@jacuzzi.it



Tel. +39 0434 859111