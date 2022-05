Isabella Goldmann, Un Bio Architetto Per Amica: il Bestseller su come rendere la propria casa sana ed ecosostenibile

(Adnkronos) –

Milano, 31.05.2

022 – Complici i continui aumenti in bolletta di luce e gas, investire in immobili che associano a costi di gestione più contenuti una maggior tutela dell’ambiente, oggi è una vera e propria tendenza. Secondo le recenti stime, chi punta a ristrutturare il proprio immobile in chiave “green” va ad aumentarne il valore fino al 10%. Un dato questo che dimostra come vada sempre più affermandosi una sensibilità “ecosostenibile” nel nostro Paese.

Per tutti coloro che desiderano ristrutturare la propria abitazione migliorandone non solo l’aspetto estetico ma rendendolo anche un luogo di assoluto benessere per sé stessi e per la propria famiglia, esce oggi il libro di Isabella Goldmann “UN BIO ARCHITETTO PER AMICA. Rendi La Tua Casa Bella E Sana E Fanne Il Luogo Più Intelligente E Felice Per Te E La Tua Famiglia Con Il Metodo IGBI” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori la guida che permetterà loro di creare un ambiente sano ed ecosostenibile all’interno del quale vivere o lavorare nella maniera più salutare possibile.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica alla casa sostenibile. Al suo interno descrivo il Metodo IGBI (Isabella Goldmann Bio Interiors) che ho sviluppato nei trent’anni in cui mi sono occupata di progettazione bioclimatica degli spazi abitati” afferma Isabella Goldmann, autrice del libro. “Si tratta di un metodo in tre mosse che, se seguite alla lettera, consentono a chiunque di rivoluzionare l’efficienza della propria casa, così da diventare la migliore alleata della salute e del benessere di tutta la famiglia”.

Secondo Isabella Goldmann, migliorare sin da subito il livello di benessere della propria abitazione è possibile: tutto sta nel sapere esattamente come fare. Soprattutto in un momento come quello attuale, la casa assume ancor più un valore di assoluta importanza, tanto da un punto di vista di ecosostenibilità quanto da un punto di vista prettamente fisico e psicologico. Come afferma l’autrice, non è un caso che l’obiettivo del libro sia quello di guardare alla propria abitazione come un luogo in cui ritrovare calma ed energia per la vita di ogni giorno. Una nuova cultura dell’abitare, insomma.

“Sappiamo bene quanto il concetto di casa sia importante per noi italiani e quanto sia fondamentale abitare in un ambiente che non solo ci rappresenti ma che ci permetta di vivere in maniera sana ed equilibrata” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo libro guida il lettore passo dopo passo a comprendere meglio il luogo in cui abita o in cui vorrebbe andare a vivere. Lo accompagna quindi a conoscere meglio le sue vere esigenze ed aspettative, fornendo la migliore soluzione possibile con l’ausilio di una disciplina antichissima e millenaria: la bioarchitettura”.

“Ho scelto Giacomo Bruno per l’approccio innovativo che offre nel supporto ai propri autori. Troppe volte mi sono trovata a promuovere da sola i miei libri, senza nessuna partecipazione editoriale al loro lancio” conclude l’autrice. “Il team di Bruno Editore è presente, reattivo ed offre una strategia di marketing che si promette vincente. È quello che serve quando un libro, come in questo caso, ha una finalità profondamente formativa verso il grande pubblico”.

Isabella Goldmann nasce a L’Aja, ma è italianissima. Già in tenera età capisce di voler diventare architetto. Dedica gran parte della propria vita a questa disciplina orientandosi, sin dall’inizio dell’attività professionale, a una pratica antichissima che mette in equilibrio tutti gli aspetti necessari a costruire case di qualità: l’architettura bioclimatica. È managing partner di Goldmann & Partners srl SB, da anni certificata tra le migliori B Corp a livello mondiale. Al suo interno, guida un centro di ricerca permanente sulla sostenibilità applicata allo spazio abitato. È proboviro dell’Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architetti (sezione di Milano) e Membro del Consiglio Direttivo della Consulta Femminile Milanese. Tiene corsi, lezioni e conferenze in atenei e istituzioni pubbliche e private. Ha scritto libri di architettura a carattere professionale. Questo è il primo testo destinato al grande pubblico. Sito web: https://www.unbioarchitettoperamica.it



, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it