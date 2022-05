Interactive Brokers offre Carbon Offsets ai clienti in Europa e in Asia

Un nuovo strumento aiuta gli investitori a partecipare a un futuro più verde

GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale automatizzato, oggi ha lanciato Carbon Offsets ai clienti in Europa occidentale, Hong Kong e a Singapore. Questa nuova caratteristica è disponibile attraverso IMPACT, l’app di trading per il cellulare di Interactive Brokers per gli investimenti sostenibili.





I viaggi aerei e altre attività giornaliere producono emissioni dannose di gas effetto serra. Ampliando la semplicità di IMPACT, gli investitori oggi possono utilizzare lo strumento Carbon Offsets per scegliere tra ordinarie attività che emettono gas effetto serra o immettere una quantità specifica di carbonio da compensare. Interactive Brokers si procura e ritira i Carbon Credits senza soluzione di continuità presso le agenzie addette, consentendo agli investitori di ridurre parzialmente o totalmente il proprio impatto ambientale.

“ Sostenibilità e coscienza ambientale non sono aspetti isolati, ma parlano a una cultura collettiva. Una cultura che è consapevole della natura interconnessa della nostra comunità globale. Di conseguenza, continuiamo a sviluppare prodotti che sono al servizio di questa cultura collettiva”, ha affermato Will Peterffy, Direttore ESG presso Interactive Brokers. “ Carbon Offsets rende più facile per i nostri clienti partecipare alla cultura collettiva emergente dedicata alla difesa del nostro pianeta mentre si investe in società che si allineano sempre di più con i loro valori attraverso l’app IMPACT”.

Interactive Brokers ha collaborato con Sustain.Life per fornire dati di emissioni per ogni attività che emette carbonio disponibile sull’app. La piattaforma SaaS di Sustain.Life aiuta le aziende di vari settori a ridurre il proprio impatto ambientale offrendo strumenti ESG che consentono di misurare e gestire le loro emissioni di carbonio. Lo strumento Carbon Offsets è disponibile nell’app IMPACT per i clienti di IB IE, IB UK, IB HK e IB SG.

Per maggiori informazioni su Carbon Offsets, per le dichiarazioni e per scaricare l’app IMPACT, visitare:

Regno Unito: https://impact.interactivebrokers.co.uk/

Europa Occidentale: https://impact.interactivebrokers.ie/

Hong Kong: https://impact.interactivebrokers.com.hk/

Singapore: https://impact.interactivebrokers.com.sg/

Informazioni su Interactive Brokers Group, Inc.:

Le affiliate di Interactive Brokers Group offrono l’esecuzione automatizzata di operazioni di compravendita e la custodia di titoli, merci e valute straniere 24/7 in oltre 150 mercati in numerosi Paesi e valute, da un’unica piattaforma unificata a clienti in tutto il mondo. Serviamo investitori individuali, hedge fund, gruppi di negoziazione proprietari, consulenti finanziari e introducing broker. I nostri quattro decenni di attenzione alla tecnologia e all’automazione ci consentono di offrire ai clienti una piattaforma avanzata unica per gestire i loro portafogli di investimenti. Ci impegniamo per assicurare ai clienti condizioni di negoziazione e prezzi di esecuzione vantaggiosi, strumenti di gestione del rischio e del portafoglio, funzioni di ricerca e prodotti d’investimento, tutti a costo contenuto o nullo, posizionandoli per conseguire rendimenti superiori sugli investimenti. Barron’s ha classificato Interactive Brokers al primo posto con 5 stelle su 5 per il quinto anno consecutivo alla sua premiazione Best Online Broker Review del 25 marzo 2022.

