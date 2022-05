Instagram down 8 maggio, ancora uno stop per il social

(Adnkronos) – Instagram down, oggi 8 maggio 2022, con un nuovo stop per il social che già nella serata di ieri e in nottata aveva subito una breve interruzione. Un problema che al momento viene segnalato nuovamente dagli utenti – in particolare su Twitter -, ma sul quale Meta ancora non ha fornito alcun chiarimento. Intanto, però, tra ‘cinguettii’ preoccupati e ironici, decolla l’hashtag #instagramdown.