Inc. Magazine inserisce Boomi in un prestigioso elenco dei migliori posti di lavoro per il 2022

CHESTERBROOK, Pennsylvania, 10 maggio 2022 /PRNewswire/ — Boomi™, leader nella connettività intelligente e nell’automazione, ha ricevuto un riconoscimento nell’elenco annuale dei migliori posti di lavoro per il 2022 redatto da Inc. Magazine. In primo piano nel numero di maggio/giugno, l’elenco riporta i risultati di una misurazione completa delle aziende americane che hanno ottenuto ottimi risultati nella creazione di luoghi di lavoro e una cultura aziendale eccezionali.

“Non molto tempo fa, il termine ‘miglior luogo di lavoro’ avrebbe evocato immagini di design di open office con macchinette stipate di snack”, afferma Scott Omelianuk, caporedattore di Inc. “Tuttavia, vista l’adozione diffusa del lavoro a distanza, il concetto di luogo di lavoro è cambiato. Quest’anno, Inc. ha riconosciuto le organizzazioni impegnate a ridefinire e arricchire il luogo di lavoro di fronte alla pandemia”.

“Le persone e l’autentica cultura di Boomi rimangono un chiaro elemento di differenziazione aziendale in questo settore altamente competitivo e nel mercato delle assunzioni”, ha dichiarato Shawn Maurice, Chief Human Resources Officer di Boomi. “I nostri dipendenti hanno spinto Boomi a diventare un’azienda leader nella categoria, ad alta crescita, del software as a service (SaaS) globale. Continueremo a vivere seguendo il nostro motto: assumere ‘brave persone’ e offrire loro un’esperienza dipendente di livello mondiale”.

I collaboratori di Boomi hanno partecipato al sondaggio dipendenti di Inc. magazine, condotto da Quantum Workplace, e hanno fornito le loro esperienze personali e le loro opinioni su argomenti quali l’efficacia manageriale, i vantaggi, la promozione della crescita dei dipendenti e la cultura aziendale generale. La rivista ha anche verificato i benefit di Boomi per determinare il suo punteggio complessivo e la sua classifica. Il punteggio totale di Boomi ha raggiunto una media di 90 su 100, con quasi il 95% dei dipendenti che si sente coinvolto nell’azienda.

La missione di Boomi di rendere il mondo un luogo migliore collegando tutti a tutto, ovunque rappresenta la spina dorsale dei valori unici dell’azienda, tra cui Go Beyond, Play for Each Other, Create Awesome Things, Own It and Build Trust. Nell’ambito della cultura ispiratrice di Boomi, i dipendenti vengono supportati per offrire regolarmente alla comunità opportunità di volontariato, come la partecipazione a progetti globali di raccolta dei rifiuti. L’azienda offre anche programmi innovativi, come la Boomi Veteran Academy, un’esperienza di formazione unica e approfondita che aiuta i veterani a passare dal servizio militare alla carriera civile nella tecnologia.

Boomi offre ai dipendenti molte opportunità di coinvolgimento e contatto, tra cui 14 gruppi di risorse guidati dai dipendenti (ERG) dedicati a promuovere un luogo di lavoro diversificato e inclusivo in linea con l’organizzazione che servono. Creati, sviluppati e mantenuti dai dipendenti, questi gruppi esistono per fornire supporto nello sviluppo personale o professionale e per creare uno spazio sicuro in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nel lavorare ogni giorno. Oltre alla sua cultura pluripremiata, Boomi offre vantaggi leader del settore, tra cui un competitivo piano 401K (conto pensione), una copertura medica, odontoiatrica e oculistica, permessi retribuiti, benefit completi di pianificazione familiare, accesso a programmi personalizzati di salute, nutrizione, telemedicina, life-coaching e altro ancora.

In qualità di beneficiario di numerosi premi per essere un datore di lavoro d’elezione, Boomi è stato nominato Leader nel 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS)[1] per otto anni consecutivi. In qualità di pioniere dell’iPaaS basata sul cloud e con oltre 18.000 clienti, Boomi vanta una comunità in crescita di oltre 100.000 membri, una rete di partner a livello mondiale di oltre 800 partner e una delle più grandi varietà di integratori di sistemi globali (GSI) nello spazio iPaaS.

Esclusione di responsaiblità Gartner:Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell’organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa a questa ricerca, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. GARTNER e Magic Quadrant sono marchi registrati e marchi di servizio di Gartner, Inc. e/o società affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Nota: Boomi è stata riconosciuta come Dell Boomi dal 2014 al 2019.

Informazioni su Boomi Boomi connette istantaneamente tutti a tutto, ovunque con la sua piattaforma cloud-native, unificata, aperta e intelligente. La piattaforma di integrazione as a service (iPaaS) di Boomi gode della fiducia di oltre 18.000 clienti a livello globale per la velocità, la facilità d’uso e il costo totale di gestione più basso. In qualità di pioniere nell’uso intelligente dei dati, la visione di Boomi è rendere facile e veloce per clienti e partner scoprire, gestire e orchestrare i dati, collegando al contempo applicazioni, processi e persone per ottenere risultati migliori e più rapidi. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, il logo ‘B’, Boomiverse e AtomSphere sono marchi commerciali di Boomi, LP o delle sue controllate o affiliate. Tutti i diritti riservati. Altri nomi o marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi titolari.

Informazioni su Inc. Media Il marchio di media aziendali più affidabile al mondo, Inc. offre agli imprenditori le conoscenze, gli strumenti, i collegamenti e la comunità per costruire grandi aziende. Il suo premiato contenuto multipiattaforma raggiunge più di 50 milioni di persone al mese su una varietà di canali, tra cui siti web, newsletter, social media, podcast e stampa. La sua prestigiosa lista Inc. 5000, prodotta ogni anno dal 1982, analizza i dati aziendali per riconoscere le aziende private in più rapida crescita negli Stati Uniti. Il riconoscimento globale fornito con l’inclusione nel 5000 offre ai fondatori delle migliori aziende l’opportunità di interagire con una comunità esclusiva di aziende di pari calibratura e la credibilità che li aiuta a promuovere le vendite e reclutare talenti. La Inc. 5000 Conference associata fa parte di un acclamato portafoglio di eventi su misura prodotti da Inc. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.inc.com.

Informazioni su Quantum Workplace Quantum Workplace, con sede a Omaha, Nebraska, è una società di tecnologia HR che serve le organizzazioni attraverso sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti, strumenti di pianificazione delle azioni, exit surveys, riconoscimenti peer-to-peer, valutazioni delle prestazioni, monitoraggio degli obiettivi e valutazione della leadership. Per maggiori informazioni, visitare QuantumWorkplace.com.

