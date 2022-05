Il rituale del benessere firmato Juice Plus+: 3 regole d’oro per affrontare la bella stagione

(Adnkronos) – Ecco i consigli degli esperti per partire alla carica verso la stagione più attesa dell’anno. Parola d’ordine: leggerezza.

Milano, 17 Maggio 2022 – Non c’è momento migliore della bella stagione per ripensare al

proprio benessere. Quello vero e costante che parte da semplici gesti quotidiani verso sé stessi.

Juice Plus+, azienda globale nel settore della salute e del benessere, si impegna ad aiutare a vivere uno stile di vita sano e attivo tutti i giorni. Addio a stanchezza e a quel senso di spossatezza che ogni primavera torna a bussare alle nostre porte: preparati a un vero e proprio decluttering! E questa volta non solo per sbarazzarti di quegli abiti che da mesi non fai uscire dall’armadio, ma per affrontare le tue giornate con un senso di leggerezza che parte dall’interno.

Per la dietista Virginia Saletti questo modo di vivere, che fa spazio a ciò che ci fa stare davvero bene, parte dal riconoscere i benefici delle vitamine che contribuiscono al normale mantenimento della funzione immunitaria e al metabolismo energetico, fondamentale durante il fatidico “cambio di stagione”. Ecco i consigli di benessere sviluppati con il suo contributo.

1. Ripensa i tuoi pasti: stagionalità e freschezza prima di tutto



È ora di sostituire zuppe e stufati invernali con pasti freschi e sfiziosi, veloci da preparare. Dagli ortaggi a foglia verde come quelli della famiglia delle crucifere (broccoli, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza ecc.) si passa a nuove primizie colorate di stagione: lamponi, fragole, ciliegie, ribes rosso. Un ottimo modo per consumarle, anche fuori casa, è in un frullato o interi in una bowl di yogurt da arricchire come preferisci.

La parola d’ordine è colore: nuovi colori significano anche ricchezza in vitamine e minerali utili per il benessere dell’organismo. Il modo migliore per consumarli durante il caldo? In una gustosa insalatona estiva che contribuirà al giusto apporto di proteine vegetali, fibra, grassi buoni e numerose vitamine e minerali. Basterà lavare con cura le verdure di stagione (lattuga, bietole, cetrioli, cicoria o pomodori). Non ti resta che assemblarli e condirli con olio extra vergine d’oliva e magari aggiungere frutta secca o semi misti.

“Per prendersi cura del proprio corpo tutto parte dall’interno. Con il caldo e l’afa in arrivo bere 2 litri d’acqua spesso non basta. La prima cosa da fare è eliminare bevande zuccherate, poiché ricche in zuccheri e calorie, ma prive di micronutrienti quali vitamine e sali minerali. Cosa scegliere al loro posto? Abbondanti bicchieri d’acqua aromatizzata a scorze di limone e cetriolo. Poniti un obiettivo: ogni mezz’ora riempiti un bicchiere e concediti 2 minuti di pausa da quello che stai facendo”. Afferma la dietista Virginia Saletti.

2. Riorganizza la tua routine: fai spazio alle tue passioni



Basta corse la mattina! Impostare la sveglia un po’ prima del solito ti permetterà di guadagnare del tempo per fare una passeggiata rigenerante e attivare il tuo metabolismo. Non c’è modo migliore di iniziare la giornata facendosi accarezzare dai primi raggi del sole, che regaleranno alla tua pelle la giusta dose di vitamina D insieme alle buone vibrazioni della fresca brezza mattutina. Cominciare a camminare regolarmente, da solo o in compagnia, anche per 10 minuti al giorno, sarà un vero e proprio booster non solo fisico, ma anche mentale. Scegliere di adottare uno stile di vita salutare, un passo alla volta, ti permetterà infatti di raggiungere piccoli traguardi oggi per poter fruire di grandi benefici in futuro. Con la filosofia One Simple Change di Juice Plus+ perseguire uno stile di vita di qualità è possibile per tutti, a patto che ogni nuova abitudine venga inserita gradualmente nella propria routine.

Pianifica i tuoi weekend fuori porta. Spesso non serve andare lontano per stare bene. Scegli un fine settimana al mese da dedicarti e prenditi del tempo per pianificare quello che hai sempre voluto fare, ma che rimandi da mesi. Non è più il tempo di procrastinare, ma di stare bene. Pianificare un viaggio o una gita fuori porta è un toccasana per la mente: ti aiuterà ad affrontare al meglio le tue giornate con più leggerezza ed entusiasmo proprio perché sai che di lì a poco un’esperienza incredibile ti sta aspettando.

Ritagliati del tempo per rilassarti: staccare il cervello non è assolutamente tempo perso. Ogni sera prima di addormentarti chiediti: “Qual è la cosa migliore che mi è successa oggi?”. Dai gesti gentili delle altre persone nei tuoi confronti agli obiettivi che riesci a raggiungere, questi pensieri positivi miglioreranno la qualità del sonno e faranno bene al tuo umore.

3. Riordina la tua casa: il mondo che ti circonda



Fonte di pace o di stress: la nostra casa è il luogo che rispecchia il nostro benessere interiore. Uno spazio ingombro e caotico spesso significa che molte decisioni non vengono prese. Scegliere di lasciare andare le cose non è facile, ma con meno questioni da gestire, anche all’interno delle proprie mura domestiche, si potrà ritrovare pace e gioia interiore.

Guardati attorno in ogni stanza di casa tua e chiediti: “Di cosa mi posso liberare?”. Per ogni oggetto a cui riuscirai a rinunciare prevedi lo spazio per una pianta, anche piccola, che sarà in grado di assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno. Le piante infatti sono capaci di purificare l’aria della tua casa dalle sostante nocive rilasciate dai materiali del tuo arredamento come armadi o tappeti. Circondarci di verde dentro le mura di casa è quindi un ottimo modo per ridurre l’inquinamento domestico.

Quanto spesso apri le finestre e fai entrare aria fresca nella tua casa, stanza o appartamento? Un’altra buona abitudine domestica è quella di rinnovare il circolo d’aria e far entrare dalle finestre a luce del sole capace di ridurre in maniera importante il numero dei batteri che prosperano in condizioni di buio. 

I consigli di Juice Plus+



Alimentazione equilibrata e attività fisica, anche durante la bella stagione, sono i primi alleati del benessere e del sistema immunitario! Nel contesto di una dieta varia e di uno stile di vita sano, in caso di aumentato fabbisogno o ridotto apporto, gli integratori alimentari possono darci una mano. Le Capsule Premium di Juice Plus+ sono composte da 3 miscele: Miscela Frutta, Miscela Verdura e Miscela Bacche, a base di succo e polpa disidratati e sono ricche di vitamina E, vitamina C, ed A. Lo sapevi che proprio queste ultime due vitamine contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario?



Per sapere di più su Juice Plus+:



The Juice Plus+ Company è un’azienda globale di salute e benessere con la missione di ispirare una vita sana a livello globale. Opera in quasi 30 paesi in tutto il mondo ed è supportata da una comunità guidata da oltre 200.000 partner di vendita indipendenti e oltre un milione di clienti.

Juice Plus+ si impegna a rendere più facile una vita sana con prodotti con ingredienti di origine vegetale che siano il più possibile vicini alla natura e adeguati ad uno stile di vita sano. I prodotti Juice Plus+ includono Juice Plus+ Miscela Frutta Verdura e Bacche in capsule o Soft Gommose, a base di succo e polpa disidratati, in totale, di 30 diversi tipi di frutta, verdura e bacche insieme a vitamine selezionate.

Per maggiori informazioni, visitate: www.juiceplus.com