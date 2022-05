Il Monza di Berlusconi promosso in Serie A – Video

(Adnkronos) – Il Monza in Serie A. La società lombarda di Silvio Berlusconi ha centrato la promozione dopo il successo per 4-3 sul campo del Pisa nel ritorno della finale dei playoff. All’andata il Monza si era imposto in casa per 2-1.

Nel match di ritorno, con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in tribuna, subito emozioni. Il Pisa è partito fortissimo: vantaggio immediato con Torregrossa (1′) e raddoppio di Hermansson (9′). Il Monza ha accorciato le distanze al 20′ con Machin e pareggiato al 79′ con Gytkjaer. Il Pisa ha rimesso la testa avanti al 90′ con Mastinu. Verdetto rinviato ai supplementari, dove i brianzoli hanno ipotecato la promozione con i gol di Marrone (96′) e Gytkjaer (101′). Monza in Serie A con Lecce e Cremonese, promosse alla fine della stagione regolare.