“Il fantasma di Kiev non esiste”, Ucraina sfata il mito del superpilota

(Adnkronos) – Il ‘fantasma di Kiev’ non esiste. Il super-pilota dell’aeronautica ucraina, noto come ‘The Ghost of Kyiv’, è una leggenda. Le forze armate ucraine smentiscono l’esistenza di un pilota che avrebbe abbattuto 40 aerei nemici nella guerra con la Russia e poi sarebbe rimasto ucciso in battaglia. “Il fantasma di Kiev è un supereroe leggendario, un personaggio dagli ucraini”, ha scritto il comando dell’aeronautica sul proprio profilo Facebook.

La precisazione è diventata necessaria dopo un articolo del Times che ha dato un nome e un volto alla ‘supereroe’, chiamando in causa il maggiore Stepan Tarabalka, 29 anni. “Stepan Tarabalka, eroe ucraino, non è il ‘fantasma di Kiev’ e non ha abbattuto 40 aerei”, ha aggiunto il comando. “Il ‘fantasma di Kiev’ è vivo, rappresenta lo spirito collettivo dei piloti altamente qualificati che difendono con successo Kiev e la regione”, ha twittato il comando.