In questo articolo vedremo i segreti delle slot machine e qualche trucco per ottimizzare al meglio il tempo e il denaro che passiamo a giocare alle slot machine senza perdere il controllo e la pazienza.

Alcuni trucchi e segreti per vincere alle slot machine

Se vogliamo scoprire i segreti delle slot machine, partiamo dal presupposto che ognuno di noi ha la propria slot machine del cuore: un po’ per la grafica, un po’ per il tema della slot machine, un po’ per il fatto che una slot machine ci sembra più fortunata delle altre. Ogni slot machine ha una propria struttura e una propria dinamica di gioco. Nel gioco, comprese le slot machine, bisogna avere prima di tutto molta fortuna. Molti giocatori sono convinti che la fortuna vada cercata utilizzando qualche accorgimento e qualche trucco. Vediamo quindi qualche strategia per provare a vincere, ma ricordiamoci sempre un’altra cosa fondamentale: il gioco deve rimanere tale e non trasformarsi in un’ossessione. Altro elemento importante è che i trucchi nelle slot machine devono sempre essere interpretati come strategie a lungo termine. Non esistono infatti formule magiche o azioni particolari che possono indurre una slot online a pagare a nostro piacimento. Quindi l’unico vero trucco per avere la meglio quando si gioca ad una slot machine, è quello di mettere in pratica alcuni consigli di gioco che possono fare la differenza, eccone alcuni:

Prova sempre le slot machine gratuitamente prima di investire soldi reali

Sui siti legali italiani con regolare licenza ADM, hai la possibilità di provare tutti i giochi in modalità “demo”: questa modalità ti permette di conoscere le slot machine, capirne i payout, verificare la possibilità di applicare una strategia e vedere se la slot machine ti piace.

Non affidarti a siti che non hanno una regolare licenza ADM

Controlla sempre che sia presente sul sito il numero di licenza ADM, il logo di ADM, un servizio clienti affidabile, le probabilitá di vincita e una sezione in cui tenere sotto controllo le giocate e il budget. Non affidare i tuoi dati personali a siti privi di licenza.

Sfrutta a tuo favore i bonus di benvenuto

Molti siti di gioco online offrono un bonus di benvenuto ai giocatori: questo ti permette di fare molte partite alle slot machine senza spendere nulla. I giri gratis per le slot machine messi a disposizione per i nuovi giocatori sono sicuramente un’opportunità per conoscere i giochi e iniziare a costruirsi una buona base di partenza.

Leggi sempre attentamente termini e condizioni dei bonus offerti

Leggi sempre bene i termini e le condizioni dei bonus offerti dai vari siti legali italiani, se hai dubbi chiama il servizio clienti, che di sicuro risponderá a tutte le tue domande. L’assenza di servizio clienti deve essere un campanello di allarme.

Verifica sempre i payout delle slot prima di giocare

Può sembrare un consiglio scontato ma non lo è: generalmente i giocatori considerano “generose” le slot machine che riconoscono un pagamento al giocatore superiore al 92/93%. Per fare qualche esempio, due delle slot online più amate dai giocatori, Book of Ra Deluxe e Starburst, hanno un RTP (“Return To Player”, che significa “ritorno al giocatore”) del 92,13%, e del 96,1%.

Trova una slot che ti piaccia

Cerchi una slot machine che possa farti vincere molto oppure una che paghi poco ma spesso? Ti piacciono quelle con gli scatter e i round bonus oppure quelle tradizionali? In rete ci sono tantissime slot machine e ogni slot machine ha delle caratteristiche diverse, sia grafiche che strutturali. Non giocare sulla prima slot machine che ti capita, trovane una che ti piaccia e divertiti.

Stabilisci sempre un budget settimanale e mensile

In ogni gioco, comprese le slot machine, è necessario avere un’idea chiara di quanto si intende spendere. Non si deve mai giocare quello che non si può perdere! Se stabilisci un budget mensile e settimanale, non rischierai mai di trovarti a secco.

Non superare mai il budget prestabilito

Cerca di spendere in modo adeguato! Se il tuo stipendio non ha subito variazioni, allora puoi tranquillamente giocare quanto hai stabilito. Se invece le tue entrate sono diminuite, cerca di pensare e valutare se l’importo di soldi che puoi spendere per giocare deve essere diminuito. Un altro consiglio dopo aver stabilito il budget, è comprare una carta prepagata ricaricabile e usarla solo per giocare. Su questa carta puoi trasferire il tuo budget mensile prefissato che non potrai mai superare (una volta terminato il denaro sulla carta infatti non avrai la tentazione di giocare piú di quello che hi stabilito a inizio mese).

Gioca sempre in modo responsabile

Non farti prendere eccessivamente dal gioco: quando entri in una slot machine, puoi scegliere l’importo che vuoi spendere. Se hai un credito di 10 euro per esempio, puoi scegliere di giocarne solo 2. Scegliendo una cifra inferiore all’importo totale che hai sul conto, terrai sotto controllo quello che spendi. Se vedi che proprio non va, lascia perdere e non ti arrabbiare: c’è la chat accanto ai giochi che può farti compagnia oppure esci completamente dal gioco e riprovaci il giorno dopo. È sempre utile fare una lista delle cose da fare durante la giornata: vedrai che troverai talmente tante altre cose da fare, che non penserai più al gioco.

Ricorda sempre che si tratta di un gioco

Le slot machine sono un gioco, e come tale vanno prese. Succederà di perdere o di vincere, ma l’importante è divertirsi, tenendo la testa sulle spalle! Quindi se le slot machine vengono prese come un passatempo, porteranno sempre a una vittoria.

Le slot machine migliori le trovi online

Le nuove slot machine rendono in vincite altissime percentuali di RTP, spesso superiori al 90%, il che vuol dire che ogni 100 euro incassati almeno 90 tornano nelle tasche dei giocatori. Assicurati che siano slot machine autorizzate e con regolare licenza ADM, dare in pasto i tuoi dati personali e bancari a siti non autorizzati e che non rispettano le regole, non è mai una mossa vincente. Tra le slot machine più popolari del momento, troviamo:

Starburst slot

Book of Dead slot

Divine Fortune slot

Gonzo’s Quest slot

Leprechaun goes Egypt slot

Twin Spin slot

Victorious slot

Gates of Olympus slot

Veliero slot

Ora che conosci meglio il mondo delle slot, ti auguriamo in bocca al lupo e buon divertimento!