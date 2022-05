I costumi da bagno più trendy da indossare quest’estate: cosa scegliere e perché

(Adnkronos) – Milano, 31 maggio 2022. Nella selezione di quei capi che segneranno il look dell’estate, l’attenzione verso le tendenze più interessanti del momento è fondamentale. Quali sono allora i costumi da bagno che interpretano al meglio i trend di stagione 2022? Passiamo in rassegna brand e modelli destinati a fare la differenza.

Slip “high waist”, il fascino del mix di stile e praticità dei costumi a vita alta



Richiamano quello charme che ha caratterizzato gli anni ’50, ma riescono, allo stesso tempo, a rivelarsi davvero efficaci per slanciare ogni silhouette. I costumi a vita alta sono tornati come autentico riferimento nell’estate 2022.

Con i modelli high waist è facile unire lo stile e la praticità. Cosa chiedere di più per i momenti trascorsi in spiaggia o in piscina? Valorizzano ogni fisico, dando la percezione di gambe più slanciate, portando l’attenzione sul décolleté.

Un modello che interpreta a pieno le prerogative del trend è Marion di Mango, che approfittando della gentilezza leggera del rosa permette di mettersi in evidenza pur adottando un design improntato alla semplicità.

Anche Trendyol propone diverse opzioni per quello che riguarda i bikini a vita alta, alcuni presenti all’interno della linea PARENT. Non mancano pezzi con richiami al trend del cut-out, per chi vuole aggiungere una nota di originalità.

Altri brand che forniscono degli spunti interessanti per le fashion lover stregate dal gusto dei modelli high waist sono Etam, Oysho e Only. Non ti sarà difficile trovare esattamente quel costume capace di impreziosire il tuo stile sul bagnasciuga.

L’attualità degli anni ’90, uno stile iconico che dà forma a bikini sexy e vintage



Restando in tema di bikini, l’appeal degli anni ’90 è un altro elemento di forte ispirazione per il look dell’estate che sta arrivando. Ha già conquistato le fashion addicted dell’universo vintage, come la nota influencer e top model Bella Hadid. È la riscoperta di uno stile che ha segnato un’epoca, anche nei costumi da bagno, riletto per adeguarsi alla sensibilità di oggi.

Il brand italiano Gallo propone fantasie dai colori sgargianti, bikini dalle nuance perfette per vivere senza compromessi l’energia appassionante di giornate spensierate. Il top a triangolo è un aspetto distintivo, come del resto l’attenzione verso la qualità.

Chiara Ferragni, brand che riflette l’idea di stile della fashion blogger per eccellenza, ha inserito nella propria collezione diversi bikini in linea con questo trend di stagione. Qualche esempio? Per il pezzo sopra puoi optare per Swim Iconic Logomania Triangolo, da abbinare a uno slip sgambato, che valorizza l’abbronzatura.

Se invece sei alla ricerca di un marchio che comunichi tutta l’energia delle coste californiane, Banana Moon ti offre quello che stai cercando. Il suo Nuco Iquitos Triangle, in particolare, è uno dei pezzi più interessanti per rivisitare, con originalità, gli anni Novanta.

Altri brand da aggiungere ai preferiti? s.Oliver, F**K e Bruno Banani. In fase di confronto, non sottovalutare la praticità dei modelli senza imbottitura: i tempi di asciugatura si riducono notevolmente.

Costume intero, tante interpretazioni di un classico dall’eclettica eleganza

Il costume intero è uno di quegli evergreen capaci di adattarsi a pressoché ogni carnagione e fisicità. Non solo. I modelli più ricercati dimostrano una versatilità che sa sorprendere: possono essere indossati con un semplice pareo ma anche sotto a una camicia chiara, oppure con dei jeans. Insomma, in ambito beachwear, fanno parte dei best seller 2022.

All’interno della linea Essentials, Wolford propone una soluzione molto audace, con un grande scollo indicato per chi vuole mettere in risalto la propria sensualità. È facile da abbinare a parei che sfruttano le sfumature del blu o del nero, a seconda del modello considerato.

L’animo irriverente di Versace si propone, in questa versione swimsuit, con tutti quei tratti che lo rendono un’icona in ambito fashion. La sua provocatoria eleganza si pone in evidenza in quei momenti in cui essere glamour è più importante, come durante un aperitivo in spiaggia.

Il costume intero Maryan Mehlhorn coglie i tratti di un’esclusività discreta, apprezzata da chi ama rivisitare la classicità in chiave vacanziera. Si presta anche ad accostamenti singolari, adattandosi con semplicità al gusto personale.

Impreziosito da una minimalistica cintura in vita, il costume intero Chain v neck halter onepiece belt di Michael Kors assicura, con il suo design e il colore navy, la soluzione perfetta per trascorrere giornate tra mare, aperitivi e passeggiante sul bagnasciuga. Si sposa con grande facilità a borse da mare, pareo e sandali bassi. Avvolge donando una sensualità sofisticata. Un modello che conquista a prima vista.