I cinque migliori titoli del Ftse Mib, svetta Interpump

(Adnkronos) –

Interpump si aggiudica la maglia rosa del Ftse Mib a Piazza Affari e a metà seduta guida la pattuglia dei migliori titoli del listino. Al giro di boa il titolo del gruppo attivo nella produzione di pompe ad alta pressione ad acqua balza del 7,14% a 41,42 euro spinto da una serie di report positivi di alcune banche d’affari dopo la pubblicazione dei conti del primo trimestre dell’anno. Fra i cinque migliori titoli del Ftse Mib compaiono due petroliferi: Saipem, in rialzo del 3,78% a 1,11 euro, e Tenaris, in progresso del 2,64% a 15,14 euro, in controtendenza rispetto al prezzo del petrolio, in calo di oltre un punto percentuale con il greggio Wti a 107,5 dollari al barile.

Fra i migliori titoli del Ftse Mib spiccano due utility: Hera sale del 3,43% a 3,49 euro e A2A del 2,35% a 1,67 euro. L’agenzia S&P ha confermato il rating sul debito di lungo e breve termine assegnato alla multiutility milanese, ma ha rivisto al ribasso l’outlook da stabile a negativo.