Hunziker: “Ho vinto la bambolina del Covid, non ho nessun sintomo”

(Adnkronos) – “Non siamo in studio a ‘Striscia’ perché abbiamo vinto la bambolina del Covid anche noi. Ma ci negativizzeremo presto perché le svizzere sono toste”. E’ quanto ha svelato ieri sulle sue storie di Instagram Michelle Hunziker per spiegare la sua assenza dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’. La conduttrice svizzera del tg satirico di Antonio Ricci ha poi tranquillizzato i suoi fan: “Non preoccupatevi – si legge su Instagram – non ho nessun sintomo’. Ad affiancare Gerry Scotti c’è Valeria Geraci che sostituirà la conduttrice fino a quando non risulterà negativa al tampone molecolare.