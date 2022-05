Hotel Santa Cristina Val Gardena: come pianificare la vacanza

Come pianificare una vacanza in montagna alla scoperta della Val Gardena con l’Hotel Santa Cristina

L’hotel Santa Cristina Val Gardena è il luogo ideale in cui trascorrere una meravigliosa vacanza all’insegna del relax, fra storia, tradizioni e Natura. Panorami mozzafiato, prati verdi, montagne splendide e cieli azzurri: la Val Gardena è un vero e proprio paradiso naturale

Cosa fare in Val Gardena

Le attività da svolgere in Val Gardena sono davvero tantissime è c’è solo l’imbarazzo della scelta. Che sia per un week end o per una settimana, fra queste montagne annoiarsi è impossibile. Sentieri, paesaggi meravigliosi e piatti tipici rendono questo angolo di Trentino Alto Adige una meraviglia da scoprire subito.

Fra le escursioni apprezzate da tutti c’è quella alla scoperta del Giro del Sassolungo, fra le montagne più famose della valle. Il percorso è lungo 18 km, ha un dislivello di 700 metri e prevede 8 ore di cammino. Si parte dal Passo Sella, raggiungibile in autobus sia da Selva di Gardena che dagli altri paesi nella valle. Il sentiero conduce lungo la città dei Sassi in cui ammirare i massi del Sassolungo crollati secoli fa. Partendo dal passo Sella si può prendere la telecabina che porta al rifugio Demetz proprio in cima al Sassolungo. Infine è d’obbligo una passeggiata per esplorare l’Alpe di Siusi. Stiamo parlando dell’altopiano maggiore d’Europa con un ampio numero di sentieri, cime e malghe.

Fra i percorsi più famosi per una vacanza c’è quello da Resciesa sino a Malga Brogles. La partenza è da Ortisei usando la funicolare Resciesa. Terminata la salita si apre un panorama mozzafiato con il sentiero che conduce all’interno dei boschi e, per chi ha voglia di proseguire ancora, porta sino alla valle. La camminata è adatta a tutti, con un paesaggio che regala grandi emozioni, aria pulita e la possibilità di vivere le bellezze della montagna. Al termine della passeggiata è obbligatoria una sosta al rifugio per assaporare i piatti tipici.

Cosa mangiare

Come i canederli, i deliziosi gnocchi di pane, uova e latte serviti con brodo, burro fuso e parmigiano. Che dire invece delle mezzelune? Si tratta di ravioli con ricotta e spinaci, serviti con il burro fuso. Chi ama la selvaggina non verrà deluso, in Val Gardena infatti si può assaporare una vasta gamma di selvaggina proveniente dai boschi, come il capriolo oppure il cervo, ma anche il camoscio o il cinghiale. Da non perdere poi lo speck, un prodotto tipico dell’Alto Adige, il gulasch servito con spätzle o polenta, e lo strudel, un dolce preparato con pasta tirata, farcita con uvetta, cannella e mele cotte.

Dove dormire

L’hotel a Santa Cristina in Val Gardena è il punto ideale per scoprire al meglio questo angolo d’Italia così magico e stupendo. L’albero si trova alle pendici del Sassolungo ad un’altitudine di 1.400 m in una posizione particolarmente favorevole per godersi le bellezze della montagna, sia d’inverno che d’estate.

In primavera e nei mesi estivi il Dosses è il luogo da cui partire per delle splendide escursioni in mountain bike. Arrampicate, escursioni spettacolari ad alta quota e camminate permetteranno di vivere la magia della montagna.

D’inverno, il paese di Santa Cristina diventa magico ed è il cuore degli sport invernali. Sul Monte Pana, offre un centro ottimo per praticare lo sci di fondo alle pendici del Sassolungo. Si organizzano inoltre tour e avventure con le ciaspole e in freeride. Senza dimenticare mai il relax, per corpo e mente, offerto dal centro benessere e dai trattamenti particolari che consentono di liberarsi dallo stress, ritrovare l’armonia e sentirsi di nuovo pieni di energia.