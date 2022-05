Guerra Ucraina, Michel in visita a Odessa

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel si è recato oggi ad Odessa, in Ucraina, in occasione della Giornata dell’Europa che ha celebrato, ospite del premier Denys Shmyhal, parlando all’Opera della città sulle coste del Mar Nero. La visita di Michel a Odessa è “un’ulteriore dimostrazione dell’incrollabile solidarietà dell’Ue con il popolo ucraino nella sua lotta contro l’aggressione russa”, spiega il portavoce del presidente.

“Sono venuto a celebrare l’Europe Day a Odessa, la città in cui Pushkin ha detto che ‘puoi sentire l’Europa’. E dove oggi il popolo ucraino protegge i suoi monumenti da proiettili e razzi e la sua libertà dall’aggressione russa. Non siete soli. L’Ue è con voi”, ha poi scritto Michel in un tweet.