Gravina a De Laurentiis: “Inaccettabile che si inveisca contro Governo, Uefa e Figc”

(Adnkronos) – “A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano”. Così il Presidente della Figc Gabriele Gravina, raggiunto telefonicamente a Tirana per sostenere la Roma impegnata nella finale di Conference League, commenta all’Adnkronos le dichiarazioni del Presidente del Napoli. “Da quando sono in Figc abbiamo raggiunto risultati importanti sia in campo che fuori. In qualità di presidente federale non posso accettare che si inveisca in maniera irrispettosa verso istituzioni quali Governo, Uefa e Figc. Lo invito a proporre qualcosa di serio e concreto per contribuire anche lui allo sviluppo del nostro mondo. Ma d’altronde, come diceva Totò ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera”.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto al convegno organizzato per i 130 anni del quotidiano Il Mattino, ha detto che “Gravina in 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, non possiamo aspettarci che faccia delle cose”. Il numero uno dei partenopei ha poi aggiunto che “nei ruoli istituzionali calcistici ci sono persone che nella loro vita raramente hanno avuto a che vedere con il mondo del calcio. Gravina ha fatto una corsa dalla serie D alla serie B per poi ritornarsene in maniera fallimentare giù con il Castel di Sangro, ma in realtà questi signori non hanno mai frequentato una società di calcio contemporanea, quindi non ne conoscono i problemi, fanno finta di conoscerli ma in realtà non li possono nemmeno immaginare e capire”.