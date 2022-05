GrAI Matter Labs presenterà l’intelligenza artificiale Life-Ready sulla piattaforma GrAI VIP in occasione di GLOBAL INDUSTRIE

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–GrAI Matter Labs, azienda pioniera nello sviluppo di soluzioni informatiche a latenza ultra ridotta ispirate ai meccanismi del cervello, ha annunciato oggi che, durante l’evento GLOBAL INDUSTRIE, in programma dal 17 al 20 marzo 2022, presenterà a partner e clienti GrAI VIP, un’esaustiva piattaforma di intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) con sistema su chip.





Alla fiera GLOBAL INDUSTRIE, GML mostrerà una soluzione informatica ispirata ai meccanismi del cervello e basata su eventi concreti, sviluppata appositamente per garantire un’efficiente inferenza in applicazioni della robotica nel mondo reale utilizzando il chip GrAI VIP Life-Ready (pronto per la vita). GrAI VIP è una soluzione AI del tutto nuova nel settore basata su terminali sensoriali di prossimità con capacità di calcolo in virgola mobile di 16 bit, in grado di ottenere le migliori prestazioni della categoria in un pacchetto a bassa potenza. Questa tecnologia spiana la strada verso applicazioni senza precedenti, fondate sulla conoscenza e sulle trasformazioni dei segnali prodotti da una moltitudine di sensori periferici utilizzati in ambiti quali robotica, realtà virtuale e aumentata, domotica, sistemi automobilistici di infotainment e non solo.

“La piattaforma GrAI VIP è pronta per utilizzare la tecnologia AI Life-Ready in applicazioni di automazione industriale, rivoluzionando sistemi come robot “pick and place”, cobot (robot collaborativi) e robot magazzinieri, come dimostrato durante l’evento espositivo” ha dichiarato Ingolf Held, amministratore delegato di GrAI Matter Labs. “GrAI Matter Labs può già contare su un portafoglio di pre-ordini per 1 milione di dollari. Per questo siamo entusiasti di offrire oggi stesso ai nostri primi clienti e partner nei settori dell’automazione industriale, dell’elettronica di consumo, della difesa e non solo campioni delle nostre schede GrAI VIP M.2.”

“GML si sta orientando al mercato in rapida crescita (oltre il 20% annuo) da oltre 1 miliardo di dollari degli endpoint AI con un approccio esclusivo supportato da tecnologie innovative” ha affermato Karl Freund, fondatore e analista principale presso Cambrian-AI Research. “L’intelligenza artificiale ‘Life-Ready’ di GML offre soluzioni finora impossibili con una potenza e un ingombro così ridotti.”

Gli sviluppatori di applicazioni AI in cerca di risposte ad alta fedeltà e bassa latenza per i propri innovativi algoritmi potranno ora accedere facilmente alla piattaforma GrAI VIP e puntare su prodotti rivoluzionari nel campo dell’automazione industriale, dell’elettronica di consumo e in altri settori.

Informazioni su GrAI Matter Labs

GrAI Matter Labs è impegnata nello sviluppo di soluzioni aziendali basate su AI Life-Ready, ovvero pronte per l’impiego nella vita reale. Un’intelligenza artificiale quanto più prossima possibile al naturale. Un’intelligenza artificiale che sembra viva. Forniamo chip ispirati ai meccanismi del cervello umano che si comportano come gli esseri umani. Ciò permette alle macchine di agire e reagire in tempo reale, ottimizzare i consumi energetici e massimizzare l’efficienza, consentendo di risparmiare tempo, denaro e risorse naturali vitali. GML è amministrata da un team internazionale di ingegneri esperti e lungimiranti e gode del sostegno di importanti investitori, tra cui iBionext, 360 Capital Partners, 3T Finance e Celeste Management.

