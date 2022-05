(Adnkronos) – A Montecarlo ha smesso di piovere e la partenza del Gp di Monaco è stata fissata alle 16.05. Si partirà con le gomme da bagnato dietro la safety-car.

La direzione di gara aveva esposto la bandiera rossa, bloccando tutto per la pioggia intensa. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”.