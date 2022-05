Gli scooter elettrici possono essere guidati senza patente?

Per guidare uno scooter elettrico è necessario essere in possesso della patente di guida, esattamente come per avviene per gli altri ciclomotori e motocicli. A differenza di quanto si legge spesso in rete, la propulsione elettrica di uno scooter non basta a sciogliere l’obbligo di patente.

Difatti, gli scooter elettrici non devono essere confusi con le biciclette elettriche a pedalata assistita che non necessitano di patente per essere condotte sulle strade pubbliche. La differenza sta nell’impiego del motore elettrico: le cosiddette e-bike sfruttano il motore elettrico solo come supporto alla pedalata del conducente e non come sola forza motrice e quindi sono classificate come velocipedi, al pari dei monopattini elettrici, personali o in sharing, che si stanno sempre più diffondendo per le strade delle nostre città.

Le normative vigenti non richiedono, infatti, la patente di guida per tutti i velocipedi la cui potenza non supera quota 0,25kW e la cui velocità massima non sia superiore a 25km/h. Inoltre, per le e-bike non sussiste nemmeno l’obbligo di immatricolazione, assicurazione e casco per i maggiorenni. Resta inteso che per i minorenni, l’obbligo del casco continua ad essere valido e consigliato.

Sfortunatamente, la disinformazione ha generato parecchia confusione in merito alle tipologie di scooter elettrici e della patente necessaria alla loro guida. Potrebbe, infatti, essere utile comparare i livelli di potenza dei motocicli e dei ciclomotori elettrici a quella delle controparti con motore termico, come i classici 50cc, 125cc e via discorrendo. Ne consegue che gli scaglioni di potenza sono quattro e che le patenti necessarie sono – di conseguenza – quattro, esattamente come nel caso degli scooter e delle due ruote classiche.



Le tipologie di patente: quale serve per guidare uno scooter elettrico?

Guidare un motorino elettrico non differisce, a livello normativo, dal guidare un classico scooter con motore termico quindi le regole relative al possesso della patente di guida non cambiano. La licenza di base, necessaria per condurre i mezzi che non superano la potenza di 4kW, è la patente AM, che si può conseguire a partire dai 14 anni di età. Ovviamente, tutte le patenti superiori ne permettono la guida sulle strade pubbliche.

Nel caso in cui il mezzo a due ruote superi il valore limite fissato per la patente AM è necessario essere in possesso almeno della patente A1, che può essere conseguita a partire dai 16 anni di età, per guidare gli scooter fino agli 11kW di potenza. In alternativa, la patente B è valida anche per questo genere di veicoli, così come per quelli dello scaglione precedente.

Superati ancora gli 11kW e fino ai 35kW di potenza, si fa necessaria la patente A2. L’età minima di conseguimento per questa tipologia di licenza di guida è di 18 anni. Infine, per guidare sulle strade pubbliche tutti i modelli a due ruote più potenti di 35kW è necessaria la patente A, che può essere conseguita a partire dai 20 anni di età.

Leggendo questi dati, risulta facile capire che più si sale di potenza, maggiore è il rischio su strada e quindi si fa sempre più stringente l’esigenza di patenti specifiche per i veicoli a due ruote come la patente A2 e la patente A. Resta inteso che con la patente A è possibile guidare qualsiasi tipo di moto o scooter elettrico senza limiti di potenza per le due ruote.

Immatricolazione, assicurazione e casco: valgono gli stessi obblighi anche sui motorini elettrici?

Come accennato ad inizio articolo, per guidare uno scooter elettrico è necessario non solo essere in possesso della patente di guida appropriata alla potenza del veicolo ma anche aver sottoscritto l’assicurazione, aver immatricolato il mezzo ed indossare un casco omologato. A differenza dei velocipedi (come e-bike e monopattini elettrici), ribadiamo che per tutti i motocicli e ciclomotori elettrici valgono le stesse regole di sempre e che non ci sono sconti di alcun genere dovuti all’essenza elettrica dei mezzi.

L’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria, così come l’immatricolazione dello scooter, pratica ormai indispensabile per l’acquisto e per poter circolare sulle strade pubbliche con una targa. Inoltre, il casco è obbligatorio per tutti, maggiorenni e minorenni, e deve essere omologato per la massima aderenza alla legge e per la massima sicurezza personale.

Ovviamente, oltre all’assicurazione obbligatoria ci sono diverse coperture aggiuntive capaci di rendere più sicura e confortevole l’esperienza di guida. Si tratta di scelte personali che non rientrano tra gli obblighi normativi ma che consigliamo di valutare per godersi appieno un nuovo scooter elettrico, indipendentemente dalla compagnia assicurativa, anche in merito al rischio di furto, incendio, danni naturali e atti vandalici di vario genere.

In conclusione, non importa se lo scooter che si sceglie è elettrico oppure a benzina: le regole vigenti valgono indistintamente per tutti, a meno che non si tratti di biciclette elettriche con un sistema di pedalata assistita (comunemente chiamate e-bike) oppure di segway e monopattini elettrici assimilabili a velocipedi con potenza e velocità limitate per legge e con il motore elettrico che fa solo da supporto al conducente e non è l’esclusiva forza motrice del mezzo.