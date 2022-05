Giovane trovato morto in strada, diffuse foto tatuaggi per identificarlo

(Adnkronos) – La Procura di Busto Arsizio ha autorizzato la diffusione delle immagini dei tatuaggi e di un anello rinvenuti sul cadavere di un ragazzo trovato sabato scorso in una piazzola di sosta della strada statale 36 a Vanzaghello, in provincia di Varese. Finora non è stato possibile identificare la vittima e per questo sono state diffuse le immagini dei suoi tatuaggi. Il corpo dell’uomo, fra i venti e i trent’anni, forse di origine nordafricana, presentava segni di violenza, il volto tumefatto e le gambe spezzate. Nella zona sono presenti diverse aree verdi dove si spacciano sostanze stupefacenti.