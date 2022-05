Ghiglia: ‘Protezione dati personali è tutela principio fondamentale di libertà’

(Adnkronos) – “La protezione dei dati personali non è più la privacy ma è la tutela di un principio fondamentale di libertà”. A dirlo Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo al 65simo congresso nazionale Federpol. “Dal momento in cui ci colleghiamo – spiega – on line dobbiamo essere tutelati. Il nostro dovere è quello di proteggere il dato. Se prima ci dovevamo proteggere fisicamente dall’esterno ora ci dobbiamo difendere anche a livello digitale”.