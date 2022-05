Genesis si unirà alla International Swaps and Derivatives Association

GGC International Limited diventerà Primary Member della ISDA

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Genesis, pioniere nel settore dei titoli digitali e leader nel settore dei criptoderivati istituzionali, oggi ha annunciato che GGC International Limited è entrata a far parte della International Swaps and Derivatives Association (ISDA) in qualità di membro principale (“Primary Member”).

Genesis, tramite la sua società GGC International Limited, è stata una delle prima imprese a partecipare al mercato dei criptoderivati ed entra nel mercato fuori-borsa (OTC) dei derivati facendo riferimento a un’ampia gamma di titoli digitali sottostanti. Il suo team di professionisti delle contrattazioni facilita le transazioni sia per gli operatori finanziari tradizionali che per quelli criptonativi che desiderano entrare in questo settore unico. In qualità di membro della ISDA, Genesis continuerà a contribuire a guidare i mercati dei derivati di titoli digitali per far sì che siano sicuri ed efficienti per tutti i partecipanti.

“Genesis è pioniere in vari segmenti – criptoliquidità, derivati OTC bilaterali, di prestito e OTC spot”, spiega Josh Lim, Direttore derivati presso Genesis. “Siamo una delle prime trading desk ad avere offerto opzioni di liquidità a operatori aziendali e fondi speculativi criptonativi in questi segmenti e abbiamo contribuito a definire gran parte dell’attuale set di documentazione ormai integrato nei rapporti riguardanti i derivati nel settore. Contiamo di collaborare proficuamente con i membri ISDA mentre questo settore continua a maturare”.

Informazioni su Genesis

Genesis è una delle principali società di brokeraggio nel settore delle valute digitali che offre una gamma completa di servizi, presentandosi come singolo punto di accesso per rispondere alle esigenze di investitori istituzionali globali. Genesis combina eccellenza operativa, esperienza d’uso ideale e servizio clienti avanzato per assicurare la suite completa di servizi di cui gli investitori internazionali hanno bisogno per gestire i loro portafogli di titoli digitali.

La società offre ai partecipanti al mercato esperti una piattaforma totalmente integrata per la contrattazione di titoli digitali e gestione di prestiti e custodia degli stessi, creando nuove opportunità di leva finanziaria e rendimento mentre aumenta la sicurezza e l’efficienza del capitale per le controparti.

Genesis è un’affiliata di Digital Currency Group (DCG), uno dei più grandi investitori privati in società operanti nel settore dei titoli digitali e della tecnologia blockchain.

Per ulteriori informazioni su Genesis visitare genesistrading.com e seguire @GenesisTrading su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

