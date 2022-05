FTX Digital Markets collabora con Solidus Labs per la sorveglianza del commercio e i servizi di monitoraggio delle transazioni

La piattaforma HALO di Solidus, un hub di integrità del mercato delle criptovalute all-in-one, consentirà i più alti standard di monitoraggio del rischio e di conformità

NEW YORK e NASSAU, Bahamas–(BUSINESS WIRE)–FTX Digital Markets (“FTX”), la filiale bahamense di FTX Trading Ltd., ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con Solidus Labs, un leader di categoria per il monitoraggio del rischio delle criptovalute, per fornire sorveglianza del mercato e monitoraggio delle transazioni sulla piattaforma di FTX. Come parte della partnership, FTX implementerà la piattaforma HALO di Solidus, che fornisce servizi di monitoraggio del rischio, prevenzione delle frodi e conformità per gli asset digitali.

“FTX Digital Markets si è sempre impegnata a fornire ai nostri utenti prodotti e servizi leader del settore, promuovendo al contempo la piena trasparenza e attenendosi agli standard che si trovano comunemente nella finanza tradizionale”, ha dichiarato Ryan Salame, Co-CEO di FTX Digital Markets. “L’approccio cripto-nativo di Solidus, l’impegno a consentire la trasparenza all’interno dell’ecosistema cripto e gli strumenti su misura per il monitoraggio e la sorveglianza degli scambi di asset digitali rendono la partnership una scelta ovvia. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Solidus per posizionare i nostri utenti per il successo, fornendo servizi di regolamentazione, conformità e sicurezza leader di mercato”.

Solidus HALO è attualmente utilizzato per monitorare più di 1 trilione di eventi al giorno in più di 150 mercati, proteggendo più di 25 milioni di entità retail e istituzionali. Permetterà a FTX di accedere ai programmi di rischio e di conformità in un’unica piattaforma, mentre utilizza anche modelli di rilevamento basati sul comportamento alimentati dall’apprendimento automatico per affrontare una serie di minacce e allarmi specifici per le criptovalute. Strumenti investigativi avanzati, capacità di gestione dei casi, monitoraggio in tempo reale 24/7 e più di 200 punti di integrazione supportati da HALO forniranno a FTX una visione dell’integrità del mercato e le permetteranno di identificare potenziali rischi attraverso i dati on-chain e off-chain. La piattaforma amplifica anche le capacità di conformità di FTX in un panorama normativo in evoluzione.

“FTX sta guidando la carica verso mercati cripto più sicuri, guidando l’adozione pubblica e istituzionale, e portando avanti il settore”, ha aggiunto Asaf Meir, fondatore e amministratore delegato di Solidus Labs. “Siamo lieti di sostenere il loro sforzo attraverso i nostri strumenti cripto-nativi, e di continuare a lavorare insieme per abilitare il potenziale delle cripto per rendere la finanza più accessibile, trasparente ed efficiente, mitigando i nuovi rischi”.

FTX Digital Markets

FTX Digital Markets è la filiale bahamense di FTX Trading Ltd., proprietario e gestore di FTX, un importante scambio di criptovalute costruito dai trader per i trader. FTX Digital Markets offre agli utenti l’accesso regolamentato ai derivati leader del settore di FTX, opzioni, prodotti di volatilità, così come altri prodotti e servizi FTX. Per saperne di più, si prega di visitare: https://ftx.com/

Solidus Labs

Solidus Labs è il definitore di categoria per le soluzioni di integrità del mercato crypto-native triple T (T3) – sorveglianza del commercio, monitoraggio delle transazioni e intelligence delle minacce. La nostra missione è quella di consentire un trading sicuro di criptovalute in tutto il percorso di investimento in tutti i mercati centralizzati e DeFi. Come fondatore di iniziative leader del settore come il Crypto Market Integrity Coalition e DACOM Summit e in tutto ciò che facciamo, Solidus è profondamente impegnata a inaugurare i mercati finanziari di domani. Per saperne di più, si prega di visitare: https://soliduslabs.com/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

