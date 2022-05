FRANKE si aggiudica il record di 5 premi Red Dot tra cui il titolo di “Best of the Best” ai Red Dot Design Awards 2022

Con un totale di cinque riconoscimenti, quest’anno Franke ha avuto un riscontro eccezionale al Red Dot Design Award 2022, uno dei più importanti concorsi internazionali di design che invita aziende e designer di tutto il mondo a presentare i loro concept innovativi.

La giuria di esperti ha premiato Franke Home Solutions per il miscelatore Active Twist Black Matt e il lavello Kubus 2 in coordinato come “Red Dot: Best of the Best” nella categoria Product Design, il riconoscimento più prestigioso del concorso, riservato ai prodotti che si distinguono per un design eccezionale e in grado di stabilire nuovi standard nel settore.

Nonostante la grande concorrenza, Franke Home Solutions ha ricevuto riconoscimenti per tutti i suoi prodotti in gara.

Il Red Dot nella categoria Product Design è stato assegnato al sistema flessibile di preparazione dei cibi All-In – già premiato dal Kitchen Innovation Award 2022 – e al piano cottura a gas Maris Black Matt.

Inoltre sono state premiate le vasche Maris in Fragranite e le cappe Smart Suspended in tutte le colorazioni.

L’eccezionale risultato di cinque premi dimostra il continuo impegno di Franke nell’innovare e migliorare il valore della sua offerta: il brand si propone come il principale produttore di un sistema integrato che abbraccia una gamma completa di soluzioni per la cucina, dai lavelli e miscelatori agli elettrodomestici di classe superiore.

“Siamo molto onorati di ricevere diversi premi Red Dot anche quest’anno. In Franke, ci impegniamo a creare prodotti che diventino punti di riferimento per un design senza tempo e contemporaneo, innovativi e all’avanguardia, con una qualità e una funzionalità di altissimo livello – che costituiscono un sistema integrato unico per tutte le esigenze dei clienti” commenta Walter Albé, Vice Presidente R&D e Category Management di Franke Home Solutions.

Raffinato, moderno e senza tempo: Black Matt è il colore vincente

Tra tutti i prodotti premiati con il Red Dot, il miscelatore Active Twist, il lavello Kubus 2, la vasca Maris in Fragranite, il piano cottura a gas Maris e la cappa Smart Suspended sono disponibili nella speciale ed elegante finitura Black Matt, in modo che ogni elemento della cucina possa essere parte di un’offerta di design coordinata.

Il Black Matt completa la gamma di colori Franke con una finitura di un colore nero intenso e una superficie liscia e armoniosa: il tocco di eleganza che tutti ricercano in cucina.

Active Twist Black Matt: la rivoluzione nel mondo dei miscelatori

È Active Twist Black Matt il vero game changer dei miscelatori, premiato “Red Dot: Best of the Best”, il prodotto che propone una modalità innovativa per riempire e svuotare il lavello: oltre al suo aspetto elegante e minimal, Active Twist Black Matt presenta un rivoluzionario dispositivo che, integrato al miscelatore stesso, lo collega con il lavello. Una volta attivato, il dispositivo aziona l’uscita di scarico. In questo modo l’acqua defluisce facilmente, in modo sicuro e igienico.

Come sempre, Franke mira a fornire un design che sia funzionale ed elegante. A questo proposito, Active Twist crea un look più pulito sul piano di lavoro, con un’estetica fluida e curva con bordi arrotondati, che lo rendono un miscelatore molto facile da pulire e abbinabile ad un’ampia gamma di lavelli Franke.

Questo miscelatore unico è anche dotato di una cartuccia ECO che è progettata per limitare sia il flusso che la temperatura, aiutando attivamente a risparmiare acqua ed energia. Il graduale movimento della leva a doppio scatto di Active Twist permette al miscelatore di erogare la giusta quantità di acqua con una pressione sufficiente, assicurando un risparmio di utilizzo fino al 50%. In più, grazie al limitatore di temperatura all’interno della cartuccia ECO, si può regolare il grado di acqua calda utilizzata.

Il Lavello Kubus 2: perfettamente integrato e altamente funzionale

Kubus 2 – disponibile in molte finiture in Fragranite accuratamente selezionate, tra cui spicca la Black Matt – è il compagno perfetto per raggiungere il flusso di lavoro ideale in cucina. L’ampia vasca consente maggiore spazio per pulire e gestire con facilità oggetti anche di grandi dimensioni; inoltre, la sporgenza integrata per gli accessori permette l’uso di complementi per lavello appositamente progettati per rendere più fluido e veloce il lavoro in cucina.

Franke vince in tutte le categorie di prodotto

Tutti i prodotti Franke che hanno vinto il Red Dot Awards di quest’anno sono accomunati dal concetto molto caro al brand di sistema integrato, contribuendo a creare un ambiente cucina raffinato, sia funzionalmente che esteticamente: All-Inper preparare il cibo senza interruzioni; la vascaMaris in Fragranite, per facilitare la pulizia della cucina; dulcis in fundo, il piano cottura a gas Maris Black Matt e la cappa sospesa Smart, la combo ideale per fare di tutti dei grandi cuochi, fornendo una soluzione unica e moderna con un design senza tempo e di grande valore.