Ford Puma: tutte le novità del prossimo restyling

Nel corso del 2023, la Ford Puma sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con le rinnovate Fiesta e Focus, il cui design sarà prossimamente adottato anche dalla SUV compatta Kuga.

La gamma della nuova Ford Puma restyling comprenderà solo la versione Mild Hybrid, con il motore a benzina 1.0 EcoBoost Hybrid in vari step di potenza. Tuttavia, non sono escluse le declinazioni a propulsione ibrida Full Hybrid e Plug-In Hybrid, anche in abbinamento alle sigle sportive ST ed RS.

Per il 2024, invece, è in programma il debutto dell’inedita configurazione Model E a propulsione elettrica della Ford Puma. Sarà proposta con le unità elettriche da 136 CV e 150 CV di potenza, mentre il pacco delle batterie da 50 kWh garantirà fino a circa 350 km di autonomia massima.