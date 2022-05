Fiorentina-Roma 2-0, viola agganciano giallorossi

(Adnkronos) – La Fiorentina batte la Roma 2-0 nel posticipo della 36esima giornata della Serie A e la aggancia a 59 punti. Con viola e giallorossi c’è anche l’Atalanta, nella corsa all’Europa League che al momento vede la Lazio avanti, con 62 punti. La Fiorentina conquista il successo con un avvio aggressivo. Gonzalez si procura immediatamente un calcio di rigore per un lievissimo contatto provocato da Karsdorp e segnalato dal Var all’arbitro Guida. Gonzalez non sbaglia dal dischetto, 1-0. La Roma non reagisce e la Fiorentina raddoppia all’11’. Bonaventura può avanzare indisturbato e, dal vertice destro dell’area di rigore, disegna un sinistro preciso: palla all’angolino e 2-0.