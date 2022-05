Ferrari SF90 Stradale: allo studio la versione più sportiva VS

L’anno prossimo, la gamma della hypercar Ferrari SF90 Stradale dovrebbe essere ampliata alla versione speciale VS in chiave più sportiva. Prodotta in serie limitata, sarà anch’essa dotata della propulsione ibrida Plug-In Hybrid. La potenza complessiva, invece, ammonterà ad almeno 1.050 CV.

Infatti, l’attuale motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 780 CV della Ferrari SF90 Stradale potrebbe essere sostituito dall’unità di pari alimentazione 6.5 V12 aspirata da 830 CV di potenza. Per la speciale declinazione VS sarà confermato l’abbinamento con il triplo propulsore elettrico, accreditato della potenza complessiva di 220 CV. Tuttavia, sarà più aerodinamica e ancora più leggera.

Attualmente, la Ferrari SF90 Stradale è proposta nella configurazione standard da 1.000 CV di potenza complessiva. Oltre alla variante coupé, la relativa gamma della hypercar prodotta dalla Casa di Maranello comprende anche il modello SF90 Spider con la carrozzeria aperta.