Eurovision Song Contest 2022: chi sono i favoriti?

Si alza il sipario sull’Eurovision Song Contest 2022, la kermesse europea che quest’anno fa tappa in Italia, a Torino, dal 10 al 14 maggio.

Dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno, l’Italia punta a fare il bis con i vincitori di Sanremo, Mahmood e Blanco, ma dovrà superare la concorrenza delle altre 40 nazioni in gara.

Per gli esperti di Sisal, il duo italiano di “Brividi” ha buone chance, ma non è il favorito: comanda infatti l’Ucraina con la band dei Kalush Orchestra in gara con “Stefania”, favoritissima a 1,60.

Dietro di loro l’Italia, a 5,00, mentre sul terzo gradino del podio c’è il Regno Unito che schiera Sam Ryder con “Space Man”, il cui successo vale 7,50.

Tanta Italia nell’edizione di quest’anno, tra i cantanti infatti c’è anche Achille Lauro che gareggia per San Marino con il brano “Stripper”, il suo successo però sembra difficile a 25,00.

L’Italia dovrebbe comunque ben figurare nella kermesse tanto che il podio di Mahmood e Blanco sembra scontato, a 1,57, e l’Italia nelle prime 6 posizioni è un’opzione a 1,25.

Ampissima l’offerta di Sisal sull’Eurovision, si punta anche sul primo e secondo classifica con l’opzione Ucraina – Italia a 3,50 mentre per l’ipotesi di veder trionfare gli azzurri con gli ucraini al secondo posto si sale a 5,00.

Non solo musica, con Sisal è possibile divertirsi anche tentando di indovinare gli outfit dei conduttori: Cattelan che indosserà il papillon, per esempio, è a 1,50, a 4,00 l’eventualità di vederlo in cravatta.